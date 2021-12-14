16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета

Читали 19

Видеосервис Wink запускает праздничную акцию "Кино в подарок на Новый год!", которая поможет ярко и интересно провести долгие зимние вечера. Все очень просто: для получения подарка надо всего-то продолжать заниматься любимым делом — смотреть кино. И за каждые три просмотренных фильма достанется еще один в подарок.

Подключиться к праздничному киномарафону Wink могут все ценители хорошего кино: подарок полагается как тем клиентам, которые покупают или арендуют фильмы, так и тем, которые смотрят кино в подписках. Посмотрев с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину. Воспользоваться сертификатами можно начиная с 1 числа следующего месяца. То есть за просмотры в декабре можно получить кино в подарок на длинные новогодние каникулы. Но торопиться не обязательно — новогоднее волшебство не закончится вместе с каникулами, так как сертификаты на подарок будут действовать целых шесть месяцев.

В поддержку акции "Кино в подарок на Новый год!" Wink запустил рекламную кампанию, в центре которой оказались уже известные зрителям герои — молодая пара влюбленных в кино и, конечно, главный новогодний персонаж. Уютно расположившись перед экраном, под мерцание новогодней елки пара смотрит один за другим три фильма и уже готова купить четвертый, но вдруг появляется уже довольно замерзший в ожидании этого момента Дед Мороз, чтобы вручить киноподарок мечты.

Полные условия акции "Кино в подарок на Новый год!" доступны по ссылке.

Версия для печати

Новости

Назад. 14 декабря 2021
Кино в подарок: Wink продлит новогодние каникулы до лета

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Новый бассейн построят на Московском шоссе в Самаре в 2023 году

В Самаре построят новый бассейн. Его разместят возле университета связи (ПГУТИ) на Московском шоссе, 77. Спортивный объект должен заработать в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Он и она