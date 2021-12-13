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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Встреча самарских предпринимателей и ведущих бизнес-экспертов прошла при поддержке "Ростелекома"

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"Ростелеком" организовал канал связи для проведения видеотрансляции на "Самарской платформе развития бизнеса" — региональном форуме предпринимателей. Основная тема встречи — адаптация коммерческих организаций к условиям ограничений. Благодаря скоростному интернету эксперты из разных городов страны смогли подключиться к дискуссиям онлайн.

Владислав Зотов, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары:

"Сейчас в Самаре зарегистрировано более 62 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. На небольших предприятиях трудится больше 170 тысяч человек. С 2020 года в городе и области действует специальный налоговый режим для самозанятых. Их в регионе насчитывается более 32 тысяч. Поддержка предпринимательства была и остается для нас стратегически важной".

Анастасия Толочная, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" по работе с корпоративным и государственным сегментами:

"Форум "Самарская платформа развития бизнеса" проводился в одиннадцатый раз и впервые — в режиме онлайн. Нам нужно было обеспечить вещание из двух студий одновременно. Мы смогли решить эту задачу в кратчайшие сроки. Благодаря высокоскоростному интернету предприниматели областной столицы получили консультации признанных экспертов и бизнес-тренеров".

На "Самарской платформе развития бизнеса" работали восемь площадок. Можно было узнать о получении грантовой поддержки, об управленческих трендах, о перспективных направлениях предпринимательства и о других вопросах, актуальных для среднего и малого бизнеса.

Спикерами выступили ведущие специалисты по корпоративному управлению: известный маркетолог Игорь Манн, эксперты Александр Фридман и Николай Рысев, бизнес-тренер, магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев, международный консультант Майкл Бенг.

В форуме "Самарская платформа развития бизнеса" приняли участие более полутора тысяч представителей коммерческих предприятий и органов местного самоуправления.

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Назад. 13 декабря 2021
Встреча самарских предпринимателей и ведущих бизнес-экспертов прошла при поддержке "Ростелекома"
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