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В Краснодаре автолюбителей преследуют вандалы, в Волгограде и Самаре — животные, а в Челябинске — стихия

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По данным Страхового Дома ВСК, только 52% страховых случаев по каско связаны с ДТП. Так, самой распространенной причиной обращения в страховые компании в 2021 году стало повреждение стекол авто — 62% страховых случаев без учета аварий на дорогах. На втором месте — противоправные действия третьих лиц, на этот риск приходится 21% компенсаций. Также причиной повреждения авто зачастую становятся стихийные бедствия, падение предметов на ТС, взрывы и пожары, кражи и ДТП с животными.

Чаще всего с повреждениями стекол, в том числе в результате вандализма, не считая Москвы и Санкт-Петербурга, сталкиваются жители Краснодара — 4% всех подобных ЧП зафиксированы в столице Краснодарского края, еще 3% в Казани. Ижевск опережает остальные регионы России по числу автоугонов– почти половина обращений (41%) были зафиксированы именно в этом городе.

Противоправных действий со стороны третьих лиц стоит остерегаться автовладельцам из Самары (3% всех таких ЧП), Краснодара (2,5%) и Казани (2%). Животных на дорогах необходимо опасаться в первую очередь жителям Волгограда (7%), Самары (5%) и Твери (4,5%). А вот лидерами по ущербу от стихийных бедствий являются Челябинск (10%), Кемерово (8%) и Краснодар (5%).

Около 12% случаев возгорания или взрывов авто пришло на Самарскую, Нижегородскую и Свердловскую области. Кроме того, жителям Казани (6%) и Краснодара (5%) необходимо чаще проверять исправность своего авто — большинство обращений, связанных с внезапной поломкой ТС, приведшей к ДТП и ущербу, зафиксировано именно в этих регионах.

"Автовладельцам приходится сталкиваться с множеством происшествий от банальных краж деталей на запчасти или угона до неожиданных ЧП, вроде столкновения с животным или падением рекламной конструкции в непогоду. Наличие полиса каско значительно упрощает жизнь автомобилистам — любой из перечисленных рисков покрывается полисом, оформить страховой случай можно в режиме онлайн. В целом же стоит отметить, что в текущих экономических условиях — стоимость авто в РФ растет, как и стоимость запчастей, соответственно увеличивается и цена ремонта ТС — полис каско становится оптимальным способом защиты от финансовых рисков в процессе эксплуатации личного авто в период экономической турбулентности. Стоимость защиты не превышает 5% от годового заработка среднестатистического россиянина, это существенно ниже, чем стоимость самостоятельного ремонта авто", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 13 декабря 2021
В Краснодаре автолюбителей преследуют вандалы, в Волгограде и Самаре — животные, а в Челябинске — стихия
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