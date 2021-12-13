16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Годовая доходность по полисам страхования жизни составила более 31%

Читали 12

В декабре компания "ВСК - Линия жизни" выплатит клиентам более — 21,9 млн рублей по полисам "Линия роста. Рантье". Выплата предусмотрена клиентам, оформившим полисы в период с 01.11.2018 по 15.11.2018 года.

По части полисов годовая доходность составила 31,06%. Средняя доходность по некоторым договорам за трехлетний период составила более 18% годовых.

По программе инвестиционного страхования жизни "Линия роста. Рантье" клиент получает ежегодный дополнительный инвестиционный доход, зависящий от величины роста базового актива, при этом не подвергая риску основные вложения в случае негативной динамики рынка. Вместе с этим страховая составляющая программы позволяет защитить держателя программы на случай наступления рисков, связанных с жизнью и здоровьем.

Ко всему прочему, клиенты, оформившие программу, могут получить дополнительный доход в виде налогового вычета в размере 13% от суммы взноса (максимум 15 600 рублей).

Версия для печати

Новости

Назад. 13 декабря 2021
Годовая доходность по полисам страхования жизни составила более 31%

В России и мире

Формула "Автобана": качественно и вовремя

Уникальную цифровую платформу "Преон" представил "Автобан" министру транспорта РФ Виталию Савельеву на крупнейшем отраслевом форуме страны — Транспортной неделе 2021. Генеральный директор холдинга Алексей Андреев рассказал о преимуществах информационной системы, которая объединит всех участников строительно-инвестиционного процесса и в разы сократит время на согласование документов.

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Новый бассейн построят на Московском шоссе в Самаре в 2023 году

В Самаре построят новый бассейн. Его разместят возле университета связи (ПГУТИ) на Московском шоссе, 77. Спортивный объект должен заработать в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Он и она