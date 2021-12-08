В Самарской области поддержано введение QR-кодов в общественных местах

08.12.2021 16:32 Читали 13

Во вторник, 7 декабря, депутаты Самарской Губернской Думы поддержали федеральный законопроект с поправками для закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Сейчас этот документ рассматривается во всех регионах. Он направлен на уточнение порядка предоставления гражданам различных услуг в период пандемии.

Законопроект закрепляет, что власти регионов до 1 июня 2022 года могут при угрозе распространения коронавируса определять правило посещения гражданами различных мероприятий, заведений общественного питания, организаций культуры, розничной торговли и других объектов при условии предъявления документов (QR-код) о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от вакцинации, а также документа, удостоверяющего личность. Исключение делается для аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.

Также предполагается, что до 1 февраля 2022 года при отсутствии вышеуказанных документов можно будет показывать справку об отрицательном тесте ПЦР.

Положительное решение самарских депутатов направлено в Госдуму РФ. Еще раз подчеркнем, что данный законопроект еще не принят и находится на рассмотрении.