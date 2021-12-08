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Сборная России с четырьмя гандболистками "Лады" в составе обыграла Сербию

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Национальная сборная России, за которую выступают четыре гандболистки "Лады" (Валерия Кирдяшева, Вероника Никитина, Ольга Фомина и Ольга Щербак), в своем третьем матче на чемпионате мира в Испании обыграла Сербию - 32:22 (15:9).

Эти команды одержали по две победы на старте турнира. В их очном споре решалось, кто выиграет предварительную группу в Лирии и на гребне третьего успеха вольется в следующий раунд с максимальным набором очков.

Претенденты на первое место довольно долго шли по ходу поединка вровень, как вдруг у сербок все пошло набекрень. Аж за 12 минут до перерыва они забили нашим свой последний в первой половине встречи гол, поведя 9:8. В ответ россиянки взяли тайм-аут, свои помарки рассудительно проанализировали, недочеты устранили и в оставшееся до смены ворот время семь раз безответно поразили владения соперниц с Балкан. Причем завершили этот бенефис "воздушкой", что больше характерно для концовки победной игры.

Несмотря на то что сразу после перерыва тренерский штаб россиянок не побоялся основательно перекроить состав, сербки свой долгожданный десятый гол забили в чужие ворота только тогда, когда пропустили еще парочку в свои. Встрепенулись они лишь при "минус девяти". Впрочем, особо разгуляться им Россия не дала, уверенно доведя матч до своей виктории. И в отличном настроении теперь отправится в Гранольерс, где ей предстоит с четырьмя очками из четырех возможных начинать второй групповой этап.

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