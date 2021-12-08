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"Ростелеком" завершил первый этап проекта устранения цифрового неравенства в Самарской области

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"Ростелеком" выполнил работы по первому этапу федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН) в Самарской области. За семь лет компания построила 1 200 километров волоконно-оптических линий связи и смонтировала точки доступа Wi-Fi в 212 населенных пунктах региона. Возможность бесплатно подключиться к интернету получили около 100 тысяч жителей.

Завершился проект в селе Ширяеве — в туристическом комплексе региона у подножия Жигулевских гор. Это одно из красивейших мест Самарской Луки. Здесь Репин писал своих знаменитых "Бурлаков на Волге", а Суриков задумал полотно "Степан Разин". Сюда съезжаются художники, поэты и артисты, проходит фестиваль "Есенинские чтения", а "Праздник вишневого пирога" собирает гостей со всей страны.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ширяево — последний и самый сложный населенный пункт в адресной программе проекта. До появления оптической инфраструктуры в селе не было никаких коммуникаций. Строительство затруднялось особенностями рельефа и ограничениями на работы в природоохранной зоне. Очень важно было не нарушить экосистему заповедника, поэтому большую часть кабеля мы тянули по воздуху. Благодаря госпрограмме ширяевцы и многочисленные гости села теперь могут пользоваться ресурсами интернета".

На первом этапе проекта "Ростелеком" устанавливал опоры и монтировал коллективные точки доступа к интернету в населенных пунктах с количеством жителей от 250 до 500 человек. В радиусе 100 метров от вышки сельчане могут регистрироваться в сети и бесплатно пользоваться интернет-ресурсами.

Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

"Благодаря госпроектам в деревнях и селах возводится современная инфраструктура связи — фундамент для дальнейшего цифрового развития территории. Эта работа будет продолжена и дальше. В Самарской области стартовал второй этап проекта — УЦН 2.0. Он предполагает организацию сетей мобильной связи в населенных пунктах с численностью проживающих от 100 до 500 человек".

Получить больше информации о проекте устранения цифрового неравенства можно на сайте "Ростелекома" или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

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Назад. 08 декабря 2021
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