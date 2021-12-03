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Из самарской колонии ИК-6 сбежал осужденный

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В четверг, 2 декабря, с выводного объекта исправительной колонии №6 УФСИН России по Самарской области совершил побег 42-летний осужденный Радик Гайфутдинов, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

На место чрезвычайного происшествия немедленно выехало руководство УФСИН России по Самарской области.

"Организованы мероприятия в соответствии  планом действий личного состава при чрезвычайных обстоятельствах. Налажено взаимодействие с областными и территориальными органами внутренних дел по розыску и задержанию осужденного. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения сбежавшего. Оперативная обстановка в исправительной колонии №6 контролируемая", - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Сведения о разыскиваемом: Гайфутдинов Радик Тальгатович, 1979 г.р., осужден к 5 годам 10 месяцам лишения свободы по ст. 226 ч. 1 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)

Приметы Гайфутдинова:
Рост - высокий (171-180см), фигура  худощавая, шея короткая, цвет глаз - светлый, брови широкие, губы тонкие, уши малые овальные, плечи опущенные, цвет волос темно-русый, лицо круглое, лоб прямой, рот малый, углы рта приподнятые, подбородок прямой.

Представители УФСИН России по Самарской области обращаются к гражданам с просьбой - при получении сведений о месте нахождения сбежавшего осужденного сообщить по телефонам: 8(846)332-31-22; 8(846) 339-38-00; 8(846) 339-45-21.

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