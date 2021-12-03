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В ноябре 2021 ВСК выплатила свыше 38 миллионов рублей своим клиентам в результате несчастных случаев

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Суммарный объем компенсаций, выплаченных Страховым Домом ВСК своим клиентам по полисам страхования от несчастных случаев, за последний осенний месяц составил более 38 млн рублей. Средняя сумма выплат в результате травм, болезней, получения инвалидности и прочих происшествий составляет около 325 тыс.

Большая часть несчастных случаев в ноябре была зафиксирована в первую неделю месяца — 44% происшествий. А в период с 22 по 30 число, несмотря на заморозки и гололед, россияне, наоборот, почти не болели.

Большинство происшествий (38%) связаны с бытовыми травмами — падениями, ушибами, переломами. Почти 10% страховых случаев в ноябре относятся к COVID-19.

Около 4% клиентов ВСК в ноябре получили травмы в результате активного отдыха и занятий спортом.

"На осенне-зимний период традиционно приходится пик обращений от наших клиентов в связи с несчастными случаями. Такая статистика обусловлена множеством факторов — сезонный всплеск респираторных инфекций, травмы из-за гололеда и т. д. Причем последствия даже самых "привычных" происшествий — переломов, ушибов — могут быть самыми серьезными. Так, не менее 61% ЧП приводят к временной потере трудоспособности, поэтому страховой полис является эффективным инструментом защиты от финансовых рисков. Суммы компенсации по полисам НС будет достаточно, чтобы оплатить дорогостоящие медикаменты, консультацию врача в частной клинике или просто использовать в качестве финансовой подушки безопасности на время нахождения на больничном", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.

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Назад. 03 декабря 2021
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