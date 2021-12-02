16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

World of Tanks и тариф "Игровой" от "Ростелекома" предлагают победное завершение года

Читали 7

World of Tanks при участии тарифа "Игровой" от "Ростелекома" проводит масштабное предновогоднее онлайн-состязание "Стрим года", которое пройдет с 16 по 21 декабря. Самых удачливых ждут виртуальные (игровое золото, премиум-танки) и реальные призы — мощные видеокарты. Создавать команду не надо — победители будут определяться в личном зачете. Регистрация участников завершится 12 декабря 2021 года.

Побороться за награды может любой игрок, в активе которого не менее 1 000 сражений в режиме "Случайный бой". По традиции особые привилегии у абонентов тарифа "Игровой", из них будет сформирован отдельный дивизион со своим призовым фондом. Участнику "Стрима года" нужно провести минимум пять случайных боев. При этом итоговый рейтинг будет сформирован на основании суммарного чистого опыта за пять лучших боев из тридцати возможных у каждого участника (не более пяти боев в день).

"В предновогодний период мы вместе с World of Tanks запускаем специальное игровое событие. Клиенты "Ростелекома" могут обеспечить себя отличными подарками к празднику, для этого нужны только отточенные навыки и умения в любимой игре, ну, а увеличить шансы на выигрыш поможет наш тариф "Игровой", — отметил директор продуктового офиса "Игровые и партнерские сервисы" компании "Ростелеком" Артем Черменин.

За первое место в дивизионе "Игровой" полагается 20 тыс. золотых "монет", премиум-танк VIII уровня Progetto M35 mod. 46, а также видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti. Но даже игроки, занявшие с 2001-го по 5000-е места, получат поощрительные призы — умножение опыта в пять раз на 15 игровых задачах.

Все подробности про "Стрим года" и правила проведения доступны на сайте World of Tanks по ссылке.

В ноябре 2021 года "Ростелеком" в партнерстве с Wargaming провел самое масштабное обновление тарифа "Игровой". Теперь в опции Wargaming танков стало в три раза больше (уровень и состав машин будут регулярно обновляться), а второй игровой аккаунт для родных или друзей можно подключить по суперцене.

Тарифный план "Игровой" компания "Ростелеком" запустила в начале 2016 года. Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению к серверам Wargaming. Пользователи тарифа могут принимать участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

За пять лет на базе "Игрового" выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф "Игровой" был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка "Ростелекома". Сегодня компания помимо тарифа "Игровой" с уникальными игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и "Фогейм" предлагает специальный игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также опцию "Облачные игры GFN.RU".

Версия для печати

Новости

Назад. 02 декабря 2021
World of Tanks и тариф "Игровой" от "Ростелекома" предлагают победное завершение года
ВСК назвала самые травмоопасные регионы для празднования Нового года
Группа ПСБ запустила акцию "+500" для клиентов, открывших индивидуальный инвестиционный счет

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

За год более 1000 людей с ограниченными возможностями здоровья нашли работу благодаря службе занятости региона

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Новый бассейн построят на Московском шоссе в Самаре в 2023 году

В Самаре построят новый бассейн. Его разместят возле университета связи (ПГУТИ) на Московском шоссе, 77. Спортивный объект должен заработать в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Он и она