ВСК назвала самые травмоопасные регионы для празднования Нового года

02.12.2021 14:52 Читали 22

По данным аналитиков Страхового Дома, ВСК в период новогодних праздников проблемы со здоровьем россиян чаще всего связаны с несчастными случаями — 81% обращений в страховые компании. На втором месте — различные болезни (18,5%), включая COVID-19 (на долю коронавируса в прошлом году пришлось около половины обращений по данному риску). Причем самыми травмоопасными регионами РФ являются Удмуртия (13,5% всех новогодних ЧП), Пермь (7%) и Владимир (4%).

Чаще всего россияне в период новогодних праздников обращаются с переломами — 19% страховых случаев, в основном ломали руки и ноги, также были зафиксированы единичные случаи переломов носа.

Также в праздничный период распространенными травмами среди россиян являются ушибы конечностей и головы — 10% происшествий. Кроме того, ряд обращений за компенсацией в зимний период связан с занятиями спортом (7% случаев) и курьезными ЧП — падениями дома и на улице, повреждением глаз. Так, житель Перми получил компенсацию из-за травмы, связанной с падением бутылки на ногу, а житель Уфы получи увечья из-за падения на него стола.

Следствием перечисленных травм в основном является временная нетрудоспособность, и только 3% компенсаций в результате несчастного случая осуществляются по риску смерти.

"Период новогодних праздников традиционно связан с ростом количества несчастных случаев. Чаще всего — это бытовые происшествия, в результате которых человек временно теряет трудоспособность, однако наличие страховой защиты может стать хорошим инструментом для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет. В среднем ЧП, связанные с несчастными случаями, оцениваются примерно в 7-8 тысяч рублей, этой суммы будет достаточно для того, чтобы получить медицинскую помощь в платном медицинском центре или компенсировать денежные потери из-за пребывания на больничном", — отметил Владимир Антипов, руководитель центра урегулирования претензий Страхового Дома ВСК.