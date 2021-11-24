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ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья

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ПСБ стал победителем среди российских банков в номинации "Лучшие условия ипотеки на первичном рынке" по версии Frank Mortgage Award 2021.

Наиболее комфортные условия доступны по "Госпрограмме 2020" и "Семейная ипотека". Также клиенты банка могут воспользоваться ипотекой на покупку квартир в рамках совместных программ с застройщиками.

"В этом году сотни тысяч российских семей приобрели собственное жилье на максимально доступных условиях от нашего банка, и мы рады признанию ипотечных программ ПСБ на первичном рынке лучшими по версии авторитетной российской консалтинговой компании Frank RG. Наш банк предлагает клиентам привлекательные условия кредитовая как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам — цифровой инфраструктуре для удобного и безопасного оформления кредитов. Мы провели масштабную работу, чтобы сделать условия по ипотеке еще более доступными — специальные программы с застройщиками позволяют получить кредит на покупку жилья на максимально привлекательных условиях", — говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

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Новости

Назад. 24 ноября 2021
ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья
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