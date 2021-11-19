16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК стал партнером акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка

Читали 13

Страховой Дом ВСК выступил в качестве партнера акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка. В связи с этим клиентам группы Сбер предоставляется скидка 30% на новый продукт ВСК — "Защита бизнеса". Она доступна только при оплате полиса картой СберБизнес.

Продукт разработан для малого или среднего бизнеса (предприятий торговли, сферы обслуживания, организаций по предоставлению административных услуг) и позволяет каждому клиенту самостоятельно подобрать оптимальную защиту для объектов, которые наиболее подвержены утрате или повреждению.

Владелец бизнеса может застраховать, например, здание, выбрав только конструктивные элементы и только от катастрофических рисков. Затраты на такой полис будут незначительными для его бюджета. Также объектом страхования можно выбрать отделку и инженерное оборудование с такими рисками, как аварии водопроводных, канализационных, отопительных, противопожарных систем. Стоимость страхования немного увеличится, но защищено будет то, что наиболее подвержено риску.

"ВСК давно движется в направлении цифровизации и делает это успешно. Наш новый продукт — подтверждение. Он позволяет клиенту оперативно в онлайн-режиме выбрать нужную защиту и при этом сэкономить. Скидка в 30%, которая дается за счет сотрудничества со Сбербанком, также коррелируется с предстоящим 30-летием ВСК. Так что для нас запуск продукта тоже важное событие", — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 ноября 2021
ВСК стал партнером акции "Зеленая неделя" для бизнеса, приуроченной к 180-летию Сбербанка
Вас не прогонят: Wink и Lookport покажут трансляцию звездного трибьют-шоу "200 по встречной"

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

За год более 1000 людей с ограниченными возможностями здоровья нашли работу благодаря службе занятости региона

В Самарской области более половины людей с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в службу занятости населения, нашли работу. Это почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

«Есть предпосылки выйти на плато»: Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавирусной инфекции

В понедельник, 15 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов губернии.

Он и она