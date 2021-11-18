ПСБ запустил промо-депозиты и повысил ставки вкладам Private Banking

18.11.2021 17:40 Читали 11

ПСБ предложил клиентам Private Banking два промо-депозита с максимальной доходностью при размещении новых средства — классический вклад "Промо Большая Медведица" и вклад "Промо Орион".

По условиям депозита "Промо Большая Медведица" клиенты могут разместить денежные средства от 20 млн рублей на срок 1,5 года по ставке до 8,4% годовых* при выборе ежемесячной капитализации процентов.

По новому промо-вкладу "Орион" сроком на 6 месяцев или 1 год максимальная доходность составит до 7,87% годовых** при выборе ежемесячной капитализации процентов. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 млн рублей — для клиентов региональной сети, 5 млн рублей — для клиентов из Москвы.

Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов сегмента Private Banking "Созвездие" — "Большая медведица", "Малая медведица", "Феникс", "Орион", "Мои возможности", "ПСБ Private Banking | Приветственный".

Оформить вклады можно в офисах ПСБ Private Banking.