ПСБ запустил промо-депозиты и повысил ставки вкладам Private Banking

По условиям депозита "Промо Большая Медведица" клиенты могут разместить денежные средства от 20 млн рублей на срок 1,5 года по ставке до 8,4% годовых* при выборе ежемесячной капитализации процентов.
По новому промо-вкладу "Орион" сроком на 6 месяцев или 1 год максимальная доходность составит до 7,87% годовых** при выборе ежемесячной капитализации процентов. Минимальная сумма вклада составляет 2,5 млн рублей — для клиентов региональной сети, 5 млн рублей — для клиентов из Москвы.
Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке депозитов сегмента Private Banking "Созвездие" — "Большая медведица", "Малая медведица", "Феникс", "Орион", "Мои возможности", "ПСБ Private Banking | Приветственный".
Оформить вклады можно в офисах ПСБ Private Banking.
**Условия привлечения срочного банковского вклада "Промо Орион": валюта вклада: рубли. Срок вклада: 184 дня, 366 дней. Размер вклада: от 2,5 млн рублей (от 5 млн рублей для Москвы) до 1,5 млрд рублей. Обязательно наличие действующего на дату заключения договора банковского вклада, соглашения о подключении к Программе Private Banking "Винтаж", "Винтаж+", "Винтаж Империал", "Винтаж Триумф", "Винтаж Н+" или соглашения о предоставлении Пакета услуг "Атмосфера ПСБ Private Banking". Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, банковского счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: пополняемый (минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; максимальная сумма вклада не должна превышать двойной размер первоначальной суммы открытия вклада; прием дополнительных взносов прекращается за 30 дней до окончания Срока размещения вклада); непролонгируемый, расходные операции допускаются при условии сохранения неснижаемого остатка (2,5 млн рублей для региональной сети и 5 млн рублей для Москвы). Выплата процентов ежемесячно. По выбору вкладчика сумма процентов перечисляется на соответствующий (-ие) счет (-а) по учету вклада (-ов) (капитализация), либо на иной счет вкладчика в банке (счет по учету вклада "до востребования", текущий счет, банковский счет для расчетов с использованием банковских карт). При досрочном расторжении договора проценты по вкладу выплачиваются без учета капитализации, исходя из процентной ставки, определяемой в зависимости от срока нахождения суммы вкладов на счетах, исчисляемого со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора: до 183 дней включительно — по ставке вклада "до востребования" в соответствующей валюте, действующей в банке на дату расторжения договора; свыше 183 дней — 0,65 годовой базовой процентной ставки (на сумму вклада, не превышающую или равную максимальной сумме вклада) и 0,04 от пониженной процентной ставки (на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммы вклада), действующей по вкладу на дату заключения договора. Процентные ставки с 16.11.2021: при сроке вклада 184 дня — годовая процентная ставка 7,4%, 366 день — 7,6%. Если фактическая сумма вклада за счет внесения дополнительных взносов (без учета капитализированных процентов) превысит максимальную сумму вклада, то на разницу между фактической суммой вклада и максимальной суммой вклада проценты начисляются по ставке, равной 0,04 базовой процентной ставки, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада (далее — Пониженная процентная ставка). Пониженная процентная ставка применяется со дня, следующего за днем возникновения превышения. Вклад допускается к открытию в подразделениях банка при условии увеличения совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах банка на сумму вклада. Вклад не может быть открыт посредством интернет-банка PSB-Retail. Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте www.psbank.ru и по телефону 8 800 700 33 30. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.
*Условия привлечения срочного банковского вклада "Промо Большая Медведица": валюта вклада: рубли. Срок вклада: 547 дней. Размер вклада: от 20 млн рублей (от 30 млн рублей для Москвы). Обязательно наличие действующего на дату заключения договора банковского вклада, соглашения о подключении к Программе Private Banking "Винтаж", "Винтаж+", "Винтаж Империал", "Винтаж Триумф", "Винтаж Н+" или соглашения о предоставлении Пакета услуг "Атмосфера ПСБ Private Banking". Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, банковского счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим вклада: непополняемый, непролонгируемый, расходные операции не допускаются. Выплата процентов ежемесячно. По выбору вкладчика сумма процентов перечисляется на соответствующий (-ие) счет (-а) по учету вклада (-ов) (капитализация), либо на иной счет вкладчика в банке (счет по учету вклада "до востребования", текущий счет, банковский счет для расчетов с использованием банковских карт). При досрочном расторжении договора проценты по вкладу выплачиваются по ставке вклада "до востребования", действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада. Процентные ставки с 16.11.2021: годовая процентная ставка 7,94%. Вклад допускается к открытию в подразделениях банка при условии увеличения совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах Банка на сумму вклада. Вклад не может быть открыт посредством Интернет-банка PSB-Retail. Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Полные условия — на сайте www.psbank.ru и по телефону 8 800 700 33 30. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.