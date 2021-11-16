Объем мошеннических операций в автостраховании в РФ за пандемийный год вырос вдвое

Самыми распространенными видами мошенничества в моторном страховании являются инсценировка ДТП и фальсификация результатов технической экспертизы после дорожного происшествия. Кроме того, остается актуальной проблема деятельности недобросовестных автоюристов, которые специализируются на получении завышенных выплат со страховых компаний по суду. Только по Москве и Московской области за 2020 и 2021 год предварительно было выявлено более 1000 групп лиц, предположительно причастных к мошенническим действиям в ходе урегулирования страховых случаев по ОСАГО и каско.
Наибольшая доля убытков с признаками мошенничества стабильно фиксируется в Южном, Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Уровень страхового мошенничества в отдельных регионах зависит от множества факторов, в частности, численности населения, экономической и миграционной ситуации, а также проведения системной работы правоохранительными органами в данном направлении. Например, наличие специализированных отделов в правоохранительных органах, владение методиками выявления и расследования преступной деятельности в области страхования.
Наибольшее количество заявлений в правоохранительные органы со стороны ВСК в 2021 году было подано в следующих регионах:
- Москва (451 заявление, возбуждено 28 уголовных дел)
- Краснодарский край (219 заявлений, возбуждено 36 уголовных дел)
- Дагестан (176 заявление, возбуждено 0 уголовных дел)
- Нижегородская область (77 заявлений, возбуждено 28 уголовных дел)
- Северная Осетия (66 заявлений, возбуждено 2 уголовных дел)
- Новосибирская область (52 заявления, возбуждено 9 уголовных дел)
- Ростовская область (48 заявлений, возбуждено 5 уголовных дел)
- Ставропольский край (45 заявлений, возбуждено 2 уголовных дела)
- Волгоградская область (39 заявлений, возбуждено 8 уголовных дел)
- Башкортостан (30 заявлений, возбуждено 3 уголовных дела)
Всего в 2021 году специалисты центра противодействия мошенничеству ВСК направили в правоохранительные органы 1622 заявления по обращениям за компенсацией убытков с признаками мошенничества — это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, доля возбужденных уголовных дел снизилась на 10% и составила около 13% от общего числа поданных заявлений. Самый низкий показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе — 1%. Самая высокая доля возбужденных уголовных дел в Архангельской (100% от общего количества поданных заявлений), Омской (74%), Нижегородской (36%), Челябинской (33%), Волгоградской (21%) областях, а также в Краснодарском крае (16%).
"В 2021 году объем заявленных убытков, переданных на проверку в центр противодействия мошенничеству, вырос на 58%. Однако такая динамика связана, прежде всего, не с ростом случаев мошенничества, а с целенаправленной политикой компании — специалисты службы безопасности ВСК проводят углубленную проверку большинства страховых случаев. При этом мы можем констатировать тот факт, что в сегменте автострахования мошенники значительно "усовершенствовали" свои методики, инсценированные ДТП выглядят все более реалистично, преступники производят видеофиксацию происшествия, используют несовершенства и уязвимости единой методики расчета по ОСАГО. И зачастую участниками мошеннических схем могут стать добросовестные водители, не подозревающие о факте преступления. Поэтому бороться с недобросовестными практиками нужно совместными усилиями страховых компаний и правоохранительных органов", — отметил Олег Ручкин, руководитель центра противодействия мошенничеству.