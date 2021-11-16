16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

«Есть предпосылки выйти на плато»: Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавирусной инфекции

Читали 10

В понедельник, 15 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов губернии.

По данным Роспотребнадзора за последние сутки выявлено 1789 новых случаев заболеваний COVID-19. Наибольший прирост отмечается в возрастных группах 50-64 лет и от 65 и старше. Если говорить в разрезе профессиональных групп, то распространение инфекции выше в сфере услуг.

«Если по другим отраслям – офисные работники, торговля, промпредприятия – цифры ближе к средним областным показателям, то в сфере услуг у нас превышение в 3-4 раза, – отметил Губернатор, обращаясь к участникам заседания оперштаба. – Поэтому нужно сконцентрировать внимание всем главам муниципальных образований, коллегам, партнерам, контрольно-надзорным органам на сфере услуг. Надо усилить здесь меры: еще раз объяснить вместе с санитарными врачами необходимость соблюдения санитарных норм, посмотреть, что не так, подсказать, нацелить на то, чтобы поправить ситуацию».

Несмотря на это, «нерабочие дни дали положительный эффект». По данным Роспотребнадзора за прошедшую неделю отмечается снижение темпов прироста заболеваемости и стабилизация показателей, но пока на высоких цифрах. В трех возрастных группах до 1 года, 7-14 и 15-17 лет наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, на протяжении последних четырех недель в регионе фиксируется снижение заболеваемости ОРВИ. За три недели сократилось количество заболевших внебольничной пневмонией. При этом видно, как замедляются темпы прироста заболевших COVID-19. Об этом свидетельствует коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он равен 1,02.

При этом свободный коечный фонд на сегодняшний день составляет 29%. Из созданных в госпиталях 8 472 коек занято 6 012.

«Такие прогностические показатели крайне важные и крайне позитивные. Они говорят, что мы на правильном пути. Эту тенденцию очень важно удержать. Есть предпосылки выйти на плато, но пока только предпосылки, – акцентировал Дмитрий Азаров. – Если мы не продолжим систему совершенствования контроля, администрирования, внимательного отношения ко всем наиболее уязвимым категориям граждан, то мы результат не закрепим. Это очевидно».

Дмитрий Азаров поручил главам муниципальных районов области особое внимание уделять людям старшего поколения: «Необходим персональный подход»! Нужно усилить разъяснительную работу о важности соблюдения санитарных норм и вакцинации.

Версия для печати

Новости

Назад. 16 ноября 2021
Объем мошеннических операций в автостраховании в РФ за пандемийный год вырос вдвое
Количество заявок на оформление Карты жителя Самарской области превысило 6000
ТРК "Московский" переформатируют в аутлет молл LETOUT
«Есть предпосылки выйти на плато»: Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавирусной инфекции
Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19
"ВСК - Линия жизни": годовая доходность по полисам страхования жизни составила 27,36%
"Крылья Советов" обыграли "Химки"

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

«Есть предпосылки выйти на плато»: Дмитрий Азаров о темпах распространения коронавирусной инфекции

В понедельник, 15 ноября, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории региона. Участие в нем приняли руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов губернии.

Он и она