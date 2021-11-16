ТРК "Московский" переформатируют в аутлет молл LETOUT

16.11.2021 11:11 Читали 8

На месте ТРК "Московский" в Самаре откроется аутлет молл LETOUT. Об этом сообщили в холдинге "Глобал Вижн", команде которого в управление был передан ТРК.

Открытие LETOUT запланировано на 18 декабря. Он станет самым крупным аутлет моллом в Поволжье.

Как рассказали в "Глобал Вижн", масштабная реконцепция стартовала с ребрендинга осенью этого года, а формат "аутлета" был выбран исходя из современных запросов потребителей.

"LETOUT станет первым в Поволжье профессиональным аутлет-центром, объединяющим как локальные, так и федеральные и международные бренды", - отметили в холдинге.

Общая площадь молла составляет 154 тыс. кв. м, из них 79 тыс. кв.м отведены под магазины с товарами разных категорий и скидками до 70% круглый год без ожидания сезонных распродаж. Первые магазины — Sinsay, Gloria Jeans и дисконт-центр "Спортмастер" встретят покупателей 18 декабря. Еще раньше, 10 декабря, откроется супермаркет "Перекресток". Многочисленные открытия запланированы и на 2022 год.

"Ключевое преобразование заключается в наполнении LETOUT новыми форматами не только по части шопинга. Помимо магазинов-аутлетов, в 2022 году здесь откроется масштабный оздоровительный аквакомплекс "Самарские термы", представляющий интерес не только для жителей Самарской области, но и соседних регионов. Отдельное внимание будет уделено наполнению и оформлению зон общего пользования и фудкорта", - обещают в "Глобал вижн".

Сейчас в LETOUT уже сформирована мощная развлекательная инфраструктура: океанариум, фитнес, батутный парк, детский развлекательный комплекс, картинг и кинотеатр.

"Глобал вижн" всегда следует современным запросам потребителей, и жители Самары знают об этом на примере нашего семейного торгового комплекса "Амбар". ТРК "Московский" — культовый для рынка коммерческой недвижимости проект, и мы с большим уважением относимся к его прошлому и отчетливо видим его будущее — перспективное, интересное и под новым именем LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ. Запуск проекта — хорошие новости как для жителей ближайших районов, так и для всех тех, кто любит качественный выгодный шопинг и развлечения", — прокомментировали в холдинге.

По материалам Волга Ньюс