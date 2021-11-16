16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ТРК "Московский" переформатируют в аутлет молл LETOUT

Читали 8

На месте ТРК "Московский" в Самаре откроется аутлет молл LETOUT. Об этом сообщили в холдинге "Глобал Вижн", команде которого в управление был передан ТРК.

Открытие LETOUT запланировано на 18 декабря. Он станет самым крупным аутлет моллом в Поволжье.

Как рассказали в "Глобал Вижн", масштабная реконцепция стартовала с ребрендинга осенью этого года, а формат "аутлета" был выбран исходя из современных запросов потребителей.

"LETOUT станет первым в Поволжье профессиональным аутлет-центром, объединяющим как локальные, так и федеральные и международные бренды", - отметили в холдинге. 

Общая площадь молла составляет 154 тыс. кв. м, из них 79 тыс. кв.м отведены под магазины с товарами разных категорий и скидками до 70% круглый год без ожидания сезонных распродаж. Первые магазины — Sinsay, Gloria Jeans и дисконт-центр "Спортмастер" встретят покупателей 18 декабря. Еще раньше, 10 декабря, откроется супермаркет "Перекресток". Многочисленные открытия запланированы и на 2022 год. 

"Ключевое преобразование заключается в наполнении LETOUT новыми форматами не только по части шопинга. Помимо магазинов-аутлетов, в 2022 году здесь откроется масштабный оздоровительный аквакомплекс "Самарские термы", представляющий интерес не только для жителей Самарской области, но и соседних регионов. Отдельное внимание будет уделено наполнению и оформлению зон общего пользования и фудкорта", - обещают в "Глобал вижн".

Сейчас в LETOUT уже сформирована мощная развлекательная инфраструктура: океанариум, фитнес, батутный парк, детский развлекательный комплекс, картинг и кинотеатр.

"Глобал вижн" всегда следует современным запросам потребителей, и жители Самары знают об этом на примере нашего семейного торгового комплекса "Амбар". ТРК "Московский" — культовый для рынка коммерческой недвижимости проект, и мы с большим уважением относимся к его прошлому и отчетливо видим его будущее — перспективное, интересное и под новым именем LETOUT АУТЛЕТ МОЛЛ. Запуск проекта — хорошие новости как для жителей ближайших районов, так и для всех тех, кто любит качественный выгодный шопинг и развлечения", — прокомментировали в холдинге.

ТРК "Московский" - первый в Самаре крупный торговый центр. Был построен в 1996 г. компанией "Виктора и Ко" Виктора Суркова. "Глобал вижн" - холдинг его сына Геннадия Суркова, который управляет ТЦ "Амбар" и "ГудʼОк", а также реализует проект жилой застройки - макрорайон "Амград".

По материалам Волга Ньюс

Версия для печати

Новости

Назад. 16 ноября 2021
ТРК "Московский" переформатируют в аутлет молл LETOUT
"ВСК - Линия жизни": годовая доходность по полисам страхования жизни составила 27,36%

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков с Днем народного единства

В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Виктора Полякова обновят оборудование для рентгенохирургических операций при заболеваниях сердечно-сосудистой системы – остром инфаркте миокарда, ишемической болезни сердца, аритмии. Такое решение принял Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей встречи со специалистами ведущего кардиологического центра Самарской области.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

Он и она