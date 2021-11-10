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Семью из Самары с двумя детьми туроператор забыл вывезти из Турции

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Жительница Самары рассказала на своей странице в facebook, как её с мужем и двумя детьми туроператор забыл в Турции.

Самарцы решили во время режима нерабочих дней реализовать не использованный в прошлом году из-за пандемии тур в Тунис, за который было заплачено более 156 тысяч рублей. Деньги остались на счету туроператора. Для отдыха выбрали Турцию, в которой уже побывали ранее.

О том, что чартеры меняют время вылета, место, аэропорт и город, самарцев предупреждали. Так за пару дней до отъезда их тур сократили на день. Гиды туроператора обещали сообщить об изменениях в рейсах вечером накануне вылета, но не сделали этого. Никто из сотрудников туроператора самарцам не помог, и им пришлось заплатить за авиабилеты 93 тысячи рублей.

Теперь самарцы готовят досудебную претензию в туристическую компанию.

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