ВСК и GLT запустили онлайн-страхование грузов

09.11.2021 17:14 Читали 16

Страховой Дом ВСК и компания GLT (Глобал Логистик Транспорт) запустили онлайн-страхование грузов. Продукт работает с помощью передовых методов API интеграции с информационными системами участников транспортного процесса и позволяет предоставлять клиентам защиту грузоперевозок почти мгновенно.

Страхование от ВСК можно включить в состав заказа непосредственно при оформлении перевозки. В этом случае полис будет автоматически сформирован и доступен клиенту. Услуга защищает от утраты (гибели) или повреждения груза. В нее входит общая страховая сумма до 20 млн рублей.

"Сегодня ВСК развивает интеграционную платформу для предприятий отрасли транспортной логистики. И мы рады подключению к ней очередного крупного игрока на этом рынке. На сегодняшний день платформа обеспечивает страхование более 15000 грузоперевозок и позволяет сократить документооборот, работать в своей учетной системе и максимально ускорить выпуск полиса страхования, не тратя много времени на оформление. Также платформа позволяет подключить сервис по урегулированию, осмотру и выплатам онлайн. Теперь наши партнеры могут не сомневаться, что будут защищены и получат всю необходимую помощь", — подчеркнула Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

"На определенном этапе развития компании мы осознали необходимость ухода от традиционализма и движения навстречу изменениям, которым способствует внедрение цифровых продуктов и автоматизация. Партнёрство с ВСК позволило в довольно сжатые сроки реализовать проект по "автоматическому страхованию грузов", что несомненно создало благоприятную среду для работы не только с клиентами, но и с привлеченным транспортном. Проект способствует оптимизации логистических операций, сделав страхование грузов доступным и оперативным", — отметил Павел Горбунов, учредитель компании GLT.

GLT — одна из ведущих транспортных компаний России в сегменте прямых перевозок еврофурой и крупнейший FTL-перевозчик на Юге страны. Компания осуществляет грузоперевозки по российским и международным направлениям. Основные маршруты: центральные, южные и северо-западные регионы страны, а также Урал и Сибирь. В число клиентов грузоперевозчика входят многие крупнейшие торговые сети и производственные компании.