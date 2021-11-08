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"Крылья Советов" обыграли "Химки"

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В 14-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Химки".

Счет в матче открыли самарцы на 20 минуте встречи. Антон Зиньковский после прохода по флангу навесил к воротам, Владислав Сарвели пробил головой, а вызванный в сборную России голкипер гостей Илья Лантратов парировать удар не смог – 1:0.

На 37 минуте встречи после очередного прохода по флангу и навеса в исполнении Антона Зиньковского, Иван Сергеев, находясь спиной к воротам, все же в касание пробил, и мяч попал в руку Максиму Карпову.

Третий раз в ход матча вмешался VAR, и после просмотра момента главный арбитр Артем Любимов назначил пенальти. В дуэли двух новичков сборной страны победил нападающий самарцев Иван Сергеев, уверенно пробивший с одиннадцатиметровой отметки – 2:0.

На 71 минуте Владислав Сарвели вывел на удар Романа Ежова, который неотразимо пробил в дальний угол ворот – 3:0.

В следующем матче наша команда на "Солидарность Самара Арене" принимает екатеринбургский "Урал". Заключительная игра первого круга состоится в субботу, 20 ноября, в 15:00.

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Назад. 08 ноября 2021
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