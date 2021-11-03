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Два театра Самарской губернии отмечены экспертным советом премии «Золотая маска»

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Два театра Самарской области отмечены экспертным советом премии «Золотая маска». Самарский академический театр оперы и балета попал в Short List премии с балетом Максима Петрова «Фортепианный концерт» и претендует на победу сразу в двух номинациях – «Балет/Спектакль» и «Балет – современный танец/Работа балетмейстера-хореографа».

Кроме того, в Long List российской национальной театральной премии «Золотая Маска» вошел спектакль «Дракон» театра-студии «Грань». По мнению экспертного совета, он стал одним из самых заметных спектаклей сезона 2020-2021.

«Самарская область – один из признанных центров театральной жизни Поволжья и всей страны. Художественные постановки наших театров не раз удостаивались главной театральной премии России. Так, например, в прошлом году Самарский театр оперы и балета уже получал «Золотую Маску» за работу художника по костюмам в балете «Бахчисарайский фонтан». А театр-студия «Грань» становился лауреатом премии дважды – со спектаклями «Корабль дураков» и «Король Лир». То, что оба театра вновь отмечены экспертным советом премии, безусловно, говорит о высочайшем качестве работы, той высокой планке, которую ставят себе коллективы, выкладываясь на полную каждый раз, когда выходят на сцену», – отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поздравил творческие коллективы САТОБа и «Грани» со значимым достижением: «Мастерство, новаторский подход, умение вновь и вновь восхищать зрителя, – все это присуще нашим замечательным театрам. Поздравляю коллективы с высокой оценкой жюри, а театру оперы и балета от всей души желаю победы в конкурсе!»

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Назад. 03 ноября 2021
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