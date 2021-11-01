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ВСК выплатила почти 300 млн рублей компании "Брянский Бройлер"

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Страховой Дом ВСК возместил расходы за ущерб, нанесенный имуществу компании "Брянский Бройлер" во время пожара зимой прошлого года.

В результате пожара были полностью уничтожены надземная часть рабочего цеха и оборудование с участком транспортной галереи с транспортером. Причиной происшествия стала неисправность системы освещения.

"ВСК ответственно подходит к исполнению своих обязательств по договорам страхования. По заключению экспертной комиссии, во время пожара на фабрике "Брянский Бройлер" пострадала часть рабочего цеха и производственное оборудование. Этот случай был признан страховым, поэтому мы, в соответствии с условиями договора страхования, компенсировали нанесенный ущерб", - отметил Артем Король, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по управлению убытками.

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Новости

Назад. 01 ноября 2021
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