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В Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции

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В Перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина родился мальчик, маме которого три года назад была выполнена сложнейшая акушерская операция – метропластика.

В 2018 году Елена поступила в перинатальный центр, у женщины было выявлено одно из самых грозных акушерских осложнений — врастание плаценты в рубец на матке после операции кесарева сечения. Такая патология является одной из причин массивного кровотечения и даже материнской смертности. Пациентке была выполнена метропластика по поводу врастания плаценты.

«В 2018 году мы научились выполнять такие операции, сохраняя женщине и матку, и возможность забеременеть ещё раз, — рассказала заведующая приемным отделением перинатального центра Марина Нечаева. – И Елена была прооперирована. Это была шестая такая операция, выполненная в нашем центре. Все закончилось благополучно, родился здоровый малыш. Сегодня таких операций на счету специалистов центра уже 54. Через три года после той операции женщина решилась на повторную беременность. Этот случай действительно уникальный в первую очередь тем, что он пока у нас единственный».

Подобные операции проводятся только в стационарах третьего уровня, каким и является перинатальный центр. И выполняют их мультидисциплинарные бригады специалистов.

«В ходе операции плацента, которая повреждает стенку матки и срастается с ней, удаляется вместе с поражённой частью стенки матки, — пояснила врач Марина Вениаминовна, которая оперировала пациентку два раза. – В таких условиях даже выполнение обычного кесарева сечения невозможно.  Скажу откровенно, это была беременность колоссального риска. Но все закончилось хорошо и у мамы, и у малыша. Такая операция даёт возможность сохранить орган, позволяет снизить объём кровопотери, даёт пациентке возможность быстро восстановиться, а самое главное  — шанс ещё раз стать матерью».

Еще совсем недавно такие операции заканчивались удалением матки, сегодня самарские специалисты научились проводить органосохраняющие операции, сохраняя женщинам репродуктивное здоровье.

«Мы назвали малыша Александром, это наш третий сын, — рассказала  Елена. – Конечно, после предыдущей операции я знала, что меня ждут сложности, но была настроена на позитивный результат. Врачи сделали все возможное, чтобы беременность не прервалась, заранее госпитализировали меня в перинатальный центр, наблюдали, готовили к операции. Когда все началось, я была в сознании, услышала первый крик малыша, это было счастье. Восстанавливалась хорошо. Прошли сутки и — бегом к ребенку. Спасибо всем сотрудникам за заботу, внимание, профессионализм».

Оказание качественной и своевременной медпомощи, применение передовых методик в медицине, проведение уникальных операций, развитие системы здравоохранения — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

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