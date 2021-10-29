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"Крылья Советов" выбыли из Кубка России

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В среду, 27 октября, в Кубке России "Крылья Советов" в Красноярске уступили "Енисею" - 0:1.

На 79-й минуте встречи Дмитрий Цыпченко получил второе предупреждение в матче, и самарцы остались в меньшинстве. Хозяева поля реализовали численное преимущество на 83-й минуте, дальним ударом отличился Никита Раздорских - 1:0.

"Крылья Советов" выбыли из розыгрыша Кубка России.

"В первый раз мы играем при минусовой температуре. Плюс, поле не очень хорошее. Наверное, это то, что, оправдываясь, надо сказать. Потому что поле действительно помешало, оно не давало играть в футбол, были ситуации, где мяч не контролировался. Постоянные кочки, слишком много их было, мы к такому полю не привыкли. От этого на протяжении всего матча мы были слишком зажатые. Контроль мяча, который мы хотели бы вести, в этой ситуации не получился", - приводит слова главного тренера "Крыльев" Игоря Осинькина клубный сайт.

"То, что мы в 10-м пропустили гол, после этого решили играть ва-банк, создали несколько хороших моментов. В концовке мы были близки к голу. И так эмоционально мы должны были играть весь матч. Но, видимо, эмоций не хватило, и мы за это были наказаны", - отметил он.

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