По итогам 9 месяцев работы "Балтика-Самара" заплатила 6,48 млрд рублей налогов в бюджет региона

29.10.2021 11:19 Читали 42

С января по сентябрь этого года самарский филиал "Балтики" перечислил в бюджет области 6,48 млрд руб. налоговых поступлений. За счет увеличения объемов продаж в торговых сетях и укрепления позиций компании в виртуальных маркетплейсах рост составил 1,4%. Наибольшей популярностью пользуются "Балтика 7 Мягкое", "Балтика 9", Tuborg и Holsten.

В марте "Балтика-Самара" наладила выпуск безалкогольных напитков линейки "Flash Up". А уже в сентябре безалкогольный ароматизированный сильногазированный напиток Flash Up Max отмечен дипломом и медалью Поволжской агропромышленной выставки.

Пандемия COVID-19, как и вызванные ей ограничения, повлияли и на результаты работы компании в регионе. Но завод "Балтика-Самара" — как предприятие непрерывного цикла производства — не останавливал свою работу. Персонал, не занятый непосредственно в обеспечении производственных и логистических процессов, был переведен на дистанционный режим работы, организована вакцинация сотрудников. В октябре уровень вакцинации персонала "Балтики-Самара" составил 80%.

Также самарский завод продолжил работу в области экологии. Глобальные цели Carlsberg Group, частью которой является "Балтика", предполагают, что к 2022 году пивоварни должны сократить экослед на 50%, а к 2030 — добиться углеродной нейтральности.

Для достижения нулевого "экоследа" пивовары внедряют ресурсосберегающие технологии. В феврале этого года Самарская пивоварня снизила экослед от складской логистики, заменив газовые машины на электропогрузчики. Также "Балтика-Самара" замещает до 10% закупок природного газа для котельной биогазом с собственных биологических очистных сооружений. А еще филиал завершил установку дополнительного оборудования осушки биогаза, позволяющего увеличить долю используемого "зеленого топлива" до 12%.

"Балтика" самостоятельно реализует принцип расширенной ответственности производителя за использованную упаковку. С начала года до окончания сезона в партнерстве с отраслевыми операторами обеспечила сбор 25 622 тонн ПЭТ, пленки, алюминия, стекла и макулатуры в регионе. Кроме того, пивовары активно вовлекают в процесс потребителей. В июне "Балтика-Самара" установила в магазине "ВкусВилл" на ул. Ново-Садовой в Самаре фандомат по сбору ПЭТ и алюминиевых банок. В день потребители сдавали по 72 единицы упаковки. Всего фандомат собрал более 500 кг упаковки на переработку.

По материалам Волга Ньюс Поволжье