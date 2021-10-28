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Компании, работающие в сфере торговли, больше всего заботятся о здоровье сотрудников

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Российские компании стали больше заботиться о здоровье своих сотрудников — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, в 2020 году число оформленных в компании корпоративных полисов ДМС увеличилось на 18%, а по итогам 9 месяцев 2021 рост составил еще 4%.

Наибольшая доля оформленных полисов приходится на компании, работающие в сфере оптовой торговли — 13% от общего объема договоров медицинского страхования. В топ наиболее ответственных работодателей также входят предприятия, занимающиеся строительством зданий, операциями с недвижимым имуществом, розничной торговлей.

Самым активным регионом по количеству оформленных полисов ДМС после московского региона является Приволжский федеральный округ, на втором месте — Северо-Запад, на третьем месте — Сибирь.

В Санкт-Петербурге, реже всего обеспечивают медицинским страхованием своих сотрудников компании, работающие в сфере промышленности, а вот предприятия сегмента розничной и оптовой торговли, наоборот — самые ответственные работодатели в Северной столице. В Нижнем Новгороде самая высокая доля компаний, включающих в соцпакет ДМС, среди строительных компаний, самая низкая — среди промышленных предприятий, игроков туристической отрасли, компаний, производящих одежду, мебель и пр. Аналогичная статистика зафиксирована и в Новосибирске.

"Спрос на ДМС последний год стабильно растет — по итогам 1 полугодия 2021 года объем собранных премий в данном виде страхования увеличился на 8,9%. Сегодня многие компании обращают особое внимание на формирования HR-бренда, стараются придерживаться концепции Well being, и программы ДМС, особенно в текущей эпидемиологической и экономической ситуации, являются одним из наиболее эффективных инструментов для достижения этих целей. Безусловно, в крупных городах сегмент ДМС более развит, однако появление гибких корпоративных программ, возможность оформить полис с франшизой способствуют росту спроса на данный страховой продукт", — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

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Назад. 28 октября 2021
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