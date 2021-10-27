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В Самаре водолазы извлекли тело женщины из Волги

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26 октября водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили водолазные поиски утонувшей 51-летней женщины на левом берегу реки Волга около 131 дома по улице Максима Горького.

Вызов поступил в 10.44 от жительницы из дома напротив. Она видела,  как женщина скрылась под водой. На берегу остались личные вещи утонувшей.  К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и скорой медицинской помощи.

Поисковые работы проводились водолазами в секторе оставленных вещей. Утонувшую обнаружили на расстоянии 20 метров от береговой линии. Через плечо была перекинута сумка с камнями. Видимо женщина решила свести счеты с жизнью. В 12.15 поисковые работы на месте происшествия были окончены.

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