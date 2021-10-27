16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В "Южном городе" в ДТП погибла девушка-подросток

Читали 4

Во вторник, 26 октября, в Волжском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 23:25 автомобиль Lada Granta под управлением 20-летнего молодого человека двигался по ул. Алабина в микрорайоне Южный город-2. Возле дома № 42 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на препятствие после чего автомобиль перевернулся.

В результате происшедшего несовершеннолетняя пассажирка легковушки скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Версия для печати

Новости

Назад. 27 октября 2021
Египет, Таиланд, Эстония: где будут отдыхать россияне на ноябрьских праздниках
В "Южном городе" в ДТП погибла девушка-подросток
Тольяттинские фигуристы завоевали медали на Кубке России
В Самарской области разрешили работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам
В Самаре водолазы извлекли тело женщины из Волги

В России и мире

Обход Тольятти строится круглосуточно

Ровно два года назад, в октябре 2019, строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" и правительство Самарской области начали грандиозную стройку — обход Тольятти. Дорогу стратегического развития региона строят уже два года в круглосуточном режиме и обещают сдать к концу 2023-го.

Реставрацию хоральной синагоги в Самаре планируется завершить в 2023 году

К 2023 году планируется отреставрировать здание синагоги в Самаре — памятник архитектуры, представляющий собой вторую по величине синагогу в России. Здание было построено на улице Садовой в псевдо-мавританском стиле по проекту архитектора Зельмана Клейнермана в 1908 году.

Культура и стиль

Люди

"Блогер, соединяющий сердца"

Лайфстайл блог — одно из самых популярных направлений в инстаграме. Альбина Кузьмина ведет именно такой блог, там можно найти все. Уроки кулинарии, стихи собственного сочинения, истории жизни мамы двух погодок, а также прекрасные любовные истории. Ведь Альбина не только популярный блогер, но и известная тольяттинская ведущая свадебных церемоний.

Кошелек

Здоровье

В поселке Чкалова пляж стал платным

Многие горожане Самары в такую жару отправляются отдыхать поближе к воде. Конечно, городские пляжи оборудованы всем необходимым, но не всем хочется отдыхать в толпе и на открытом солнце. Поэтому все стремятся за город на озера, речки.

Мой дом

В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

Ровно 80 лет назад - 15 октября 1941 года - Госкомитет обороны СССР принял решение об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР города Москвы. Фотовыставка "Куйбышев - запасная столица" создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и реализуется совместно с департаментом культуры города Москвы.

Он и она