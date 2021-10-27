В "Южном городе" в ДТП погибла девушка-подросток

27.10.2021 14:14 Читали 4

Во вторник, 26 октября, в Волжском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 23:25 автомобиль Lada Granta под управлением 20-летнего молодого человека двигался по ул. Алабина в микрорайоне Южный город-2. Возле дома № 42 он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, наехал на препятствие после чего автомобиль перевернулся.

В результате происшедшего несовершеннолетняя пассажирка легковушки скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.