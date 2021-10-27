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В Самарской области разрешили работу фитнес-центров и салонов красоты по QR-кодам

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Во вторник, 26 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал новое постановление, разрешающее работу фитнес-центров, объектов физкультуры и спорта, бань, СПА-салонов, аттракционов и объектов развлечения.

Но работать такие организации могут лишь при условии соблюдения ряда ограничительных мер. Посетители должны будут предъявить документы, подтверждающие личность, факт перенесенного заболевания коронавирусом или документ о сделанной прививке от него.

Занятия и мероприятия в таких учреждениях должны проходить на открытом воздухе. Заполняемость - не более 50%.

Новое постановление во многом повторяет ограничительные меры, которые принимались в регионе еще в начале пандемии весной 2020 года. Оно вступит в силу с даты его официального опубликования, то есть с 26 октября.

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Назад. 27 октября 2021
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