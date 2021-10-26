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Россияне не болеют COVID-19 на отдыхе: ВСК подвела итоги 9 месяцев 2021 года

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По данным Страхового Дома ВСК, с начала года было зафиксировано 14 тыс. происшествий с российскими туристами, отдыхающими за рубежом. Самыми распространенными страховыми случаями среди отдыхающих за границей россиян являются простудные заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом — не менее 80% обращений.

По данным ВСК, россияне редко сталкиваются с COVID-19 во время отдыха за границей — в структуре простудных заболеваний коронавирус занимает менее 1%. Еще 10% обращений в страховую компанию связаны с травмами и несчастными случаями, такую же долю занимают тяжелые формы сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с нервной системой.

Одним из условий получения визы в большинство зарубежных стран является оформление полиса ВЗР, т. к. наличие страховки позволит минимизировать финансовые потери при наступлении страхового случая. Так, клиенту компании, отдыхающему в Финляндии, был поставлен диагноз осложненная острая кишечная непроходимость, страховая выплата составила 2,9 млн рублей. Российский турист, путешествующий в этом же году по Словакии, получил инфаркт миокарда, ВСК компенсировала затраты на лечение в размере 1,9 млн рублей.

"Туристические поездки часто бывают сопряжены с определенными финансовыми рисками — так, любая травма, отравление или простуда могут стать серьезной дополнительной нагрузкой на семейный бюджет. Для примера, пищевое отравление в случае госпитализации в Турции может обойтись в сумму, превышающую 300 долларов США в сутки. При этом средняя стоимость полиса ВЗР за один день в этой же стране — в пределах 1 доллара США — это несопоставимые расходы", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 26 октября 2021
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