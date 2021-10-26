26.10.2021 14:32 Читали 7

За первые девять месяцев 2021 года компания "ВСК - Линия жизни" произвела более 33 тыс. выплат по договорам накопительного и инвестиционного страхования жизни на общую сумму 1,59 млрд рублей.

Наши клиенты получили порядка 1,39 млрд рублей дополнительного инвестиционного дохода, из которых более 460 млн рублей составили выплаты в виде купонов по действующим пятилетним договорам.

С начала этого года близкие клиентов компании "ВСК - Линия жизни" получили надежную финансовую поддержку на сумму, превышающую 210 млн рублей по рискам, связанным с уходом из жизни.

"С приходом коронавируса люди в первую очередь волновались за свое здоровье и здоровье близких. Сейчас, когда пандемия длится уже почти два года, на первый план выходят вопросы финансовой защиты семьи и сохранения своих накоплений. Поэтому наши основные задачи, как страховой компании, — дать клиентам уверенность в завтрашнем дне, обеспечивать бесперебойные выплаты, a также сохранить сбережения людей в нестабильной рыночной ситуации. Так, с начала этого года, мы произвели более 13 тыс. выплат по заявлениям, поданным онлайн в личном кабинете клиента" — отметил Олег Простомолотов, руководитель отдела по урегулированию убытков "ВСК - Линия жизни".