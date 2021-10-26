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ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0

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ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов на получение кредитных средств в рамках государственной программы ФОТ 3.0, ориентированной на поддержку малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.

Выдача кредитов будет реализована на базе кредитного конвейера ПСБ, позволяющего предпринимателям, чей бизнес соответствует условиям обновлённой программы, дистанционно получить финансирование через личный кабинет в интернет-банке.

Льготные меры поддержки, действующие с 1 ноября по 31 декабря 2021 года, позволят малому и среднему бизнесу получить финансирование на восстановление деятельности. Максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из 1 МРОТ каждому работнику предприятия в течение 12 месяцев. Кредиты выдаются под государственные гарантии сроком на 18 месяцев без залога. В первые 6 месяцев предусмотрен льготный период с освобождением от выплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями. При сохранении занятости сотрудников на уровне 90% с даты запуска программы и соблюдении других условий ставка не изменится и составит 3%.

Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. При этом кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.

"ПСБ, являясь одним из лидеров на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, активно участвует во всех мерах государственной поддержки предпринимателей. Именно этот сектор экономики наиболее чувствителен к изменяющейся ситуации на рынке, и перезапуск программы ФОТ 3.0 поможет бизнесменам сохранить и поддержать свое дело в условиях новых антиковидных ограничений. ПСБ выдал более 30 тысяч кредитов на сумму свыше 50 млрд рублей в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, в 2020 году заняв второе место среди банков по числу кредитов, предоставленных МСП из особо пострадавших отраслей. Мы уверены, что льготное кредитование по обновленной госпрограмме сохранит свою эффективность и востребованность со стороны предпринимателей", — отметил Кирилл Тихонов, вице-президент — заместитель руководителя блока среднего и малого бизнеса ПСБ.

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Назад. 26 октября 2021
ПСБ начал формировать предодобренные решения для клиентов в рамках нового этапа программы ФОТ 3.0

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