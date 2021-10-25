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ВСК – Официальный страховщик Клубного Мундиалито – международного турнира по пляжному футболу

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Страховой Дом ВСК стал Официальным страховщиком Клубного Мундиалито — Москва 2021, международного турнира по пляжному футболу MUNDIALITO DE СLUBES 2021. В качестве мер поддержки компания застраховала по полисам от несчастного случая 127 человек из числа организаторов и всех футбольных клубов.

Турнир состоится с 27 по 30 октября на московском стадионе "ЦСКА Арена" по адресу Автозаводская ул., д. 23а. В нем примут участие восемь команд из семи стран. Россия будет представлена московскими "Локомотивом" и "Спартаком". Также на Клубном Мундиалито — Москва 2021 сыграют испанский "Леванте", парагвайский "Насьональ", бразильский "Васко да Гама", белорусский "Динамо-Минск", японский "Токио Верди" и португальская "Брага".

В начале розыгрыша команды будут поделены на две группы. "Локомотив" сыграет против "Леванте", "Насьоналя" и "Васко да Гамы". "Спартак" встретится с "Динамо-Минском", "Токио Верди" и "Брагой". Эти матчи пройдут с 27 по 29 октября. Решающие игры запланированы на 30-е число. Победители групп поспорят между собой за титул в финале соревнования. Команды, занявшие вторые места в группах, разыграют бронзовые медали. Также в этот вечер пройдут поединки за пятое и седьмое места.

Билеты на все игры Клубного Чемпионата Мира можно купить на сайте и в кассах официального билетного агента Kassir.ru по промокоду "2021".

"ВСК продолжает поддерживать спорт и выходит на мировой уровень. Уверен, что сотрудничество с Клубным Мундиалито будет полезным для обеих сторон и выступающих команд. Мы уже застраховали всех футболистов, делегатов и судей, будем продолжать помогать организаторам и дальше. Это самый престижный турнир среди клубных команд, и мы рады стать частью большого праздника", — подчеркнул Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 25 октября 2021
ВСК – Официальный страховщик Клубного Мундиалито – международного турнира по пляжному футболу
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