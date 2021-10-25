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Последствия ФинТеха: спрос на разработчиков программного обеспечения вырос на 64%

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Одним из ключевых трендов на российском рынке труда в сфере информационных технологий является рост востребованности IT-специалистов на фоне острой нехватки в отрасли профессиональных кадров. Кроме того, растет уровень конкуренции между столицей и регионами - все чаще сотрудники IT-индустрии предпочитают работать в московских компаниях, хотя бы и удаленно, проживая в родном городе. К такому выводу пришли специалисты HR-департамента Страхового Дома ВСК.

По данным Страхового Дома ВСК, за последнее время количество открытых вакансий в сфере IT выросло на 64%, причем самыми востребованными специалистами в данной области стали разработчики программного обеспечения. При этом поиск соискателей в сфере IT становится все сложнее и дороже. Это связано, во-первых, с ростом зарплатных ожиданий потенциальных сотрудников, во-вторых, с острым дефицитом профессиональных кадров - аналитиков, разработчиков и тестировщиков, причем этот тренд сохранится в ближайшие два года

В то же время сами специалисты стали более тщательно подходить к выбору потенциального работодателя. Так, для 54% IT-специалистов ключевым фактором при выборе места работы служит  конкурентный уровень заработной платы, а 40% важным критерием считают дружелюбную атмосферу в коллективе, для 39% это стабильность и надежность компании. Меньше всего соискателей в сфере IT волнует социальная ответственность компании, в которую они планируют трудоустроиться, а также престиж и уровень экспертности работодателя в своей области.

Кроме того, по данным ВСК, все больше IT-специалистов предпочитают трудиться в штате столичных компаний, получать соответствующую заработную плату, при этом работать удаленно из родного города. Этот тренд способствовал более равномерному распределению специалистов в сфере информационных технологий между столицей и регионами.

"Удаленка переписала процессы HR в большинстве компаний. Новые подходы к привлечению, адаптации сотрудников, причем на первое место при управлении распределенными командами в регионах на удаленке вышли задачи адаптации и развития сотрудников. Особенно это касается цифровых талантов. Для этого в рамках компании мы развиваем сообщества и различные площадки для обмена опытом и коммуникации. Хакатоны, гильдии, TechDay, Demo-дни - это основа нашего сообщества цифровых талантов и реализации цифровой трансформации компании. Сегодня 44% соискателей согласны работать только в интересных для них проектах, поэтому мы стараемся максимально соответствовать ожиданиям", - отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

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Назад. 25 октября 2021
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