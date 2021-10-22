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ПСБ и Mastercard расширили линейку устройств с бесконтактной оплатой

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ПСБ расширил доступную клиентам линейку устройств с возможностью бесконтактной оплаты. Держатели карт Mastercard® ПСБ смогут оплачивать покупки быстро, удобно и безопасно с помощью обновленной версии фитнес-браслета Mi Smart Band 6 NFC производителя Xiaomi.

Настроить бесконтактную оплату можно, привязав карту платежной системы к браслету с помощью специального фитнес-приложения Mi Fit на смартфоне. Приложение, кроме данных о физическом состоянии пользователя, начнет показывать и операции по карте.

"Мы отмечаем рост спроса на платежи через мобильные устройства, уже сейчас доля таких операций по картам ПСБ составляет более 65%. Для удобства наших клиентов мы расширяем возможность выбора носимых устройств для бесконтактной оплаты. Подобные девайсы совмещают в себе много полезных функций и улучают взаимодействие цифровой и физической сфер жизни человека. Фитнес-браслет Mi Smart Band 6 NFC позволяет быстро оплачивать покупки в магазине, на заправке или кафе, просто приложив браслет к платежному терминалу. Все данные платежных карт передаются с использованием шифрования в соответствии с технологией токенизации Mastercard, что делает такой способ оплаты безопасным", — отметил руководитель центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов ПСБ Александр Азнавур.

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Назад. 22 октября 2021
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