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ВСК: сильный пол чаще проходит вакцинацию от COVID-19

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Россияне все чаще добровольно делают прививку от COVID-19 — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. Так, вакцинация в России стартовала в сентябре прошлого года, а в январе началась массовая иммунизация населения. С этого времени темпы вакцинации превысили 230%. Причем данная тенденция обусловлена в первую очередь повышением социальной ответственности россиян*.

По данным ВСК, процедуру вакцинации чаще всего проходят россияне в возрасте от 31 года до 50 лет — 60% от общего числа сделавших прививку. На втором месте — граждане в возрасте от 51 до 65 лет (24%). А вот среди молодежи (от 19 до 30 лет) вакцинация пока менее востребована — только 16% прошедших иммунизацию относятся к этой возрастной категории.

Причем у мужчин уровень социальной ответственности выше — только 39% клиентов ВСК, прошедших вакцинацию, — женщины.

"Пандемия COVID-19 продолжается, до сих пор до конца неизвестно, насколько тяжелыми могут быть последствия заболевания, поэтому главным и крайне важным средством борьбы с распространением инфекции является вакцинация. И страхование может и должно играть немаловажную роль во всеобщем противостоянии пандемии. Так, основными стимулами для россиян к прохождению вакцинации, помимо страха перед болезнью и желанием беспрепятственно посещать общественные места и путешествовать, является желание защитить близких людей, проявление ответственности перед родственниками и семьей. А ключевым фактором, сдерживающим темпы прироста числа вакцинированных, является боязнь столкнуться с осложнениями после прививки. Наличие полиса страхования от неблагоприятных последствий вакцинации позволит обеспечить дополнительную защиту после иммунизации, снизить финансовую нагрузку в случае проявления негативных симптомов у застрахованного. Уже сейчас подобные страховые программы являются, на наш взгляд, дополнительным фактором увеличения темпов вакцинации", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

*Исследование проводилось на основе данных о количестве оформленных полисов страхования от неблагоприятных последствий вакцинации САО "ВСК".

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Назад. 21 октября 2021
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