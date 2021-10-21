ВСК: сильный пол чаще проходит вакцинацию от COVID-19

21.10.2021 13:29 Читали 11

Россияне все чаще добровольно делают прививку от COVID-19 — таковы данные исследования Страхового Дома ВСК. Так, вакцинация в России стартовала в сентябре прошлого года, а в январе началась массовая иммунизация населения. С этого времени темпы вакцинации превысили 230%. Причем данная тенденция обусловлена в первую очередь повышением социальной ответственности россиян*.

По данным ВСК, процедуру вакцинации чаще всего проходят россияне в возрасте от 31 года до 50 лет — 60% от общего числа сделавших прививку. На втором месте — граждане в возрасте от 51 до 65 лет (24%). А вот среди молодежи (от 19 до 30 лет) вакцинация пока менее востребована — только 16% прошедших иммунизацию относятся к этой возрастной категории.

Причем у мужчин уровень социальной ответственности выше — только 39% клиентов ВСК, прошедших вакцинацию, — женщины.

"Пандемия COVID-19 продолжается, до сих пор до конца неизвестно, насколько тяжелыми могут быть последствия заболевания, поэтому главным и крайне важным средством борьбы с распространением инфекции является вакцинация. И страхование может и должно играть немаловажную роль во всеобщем противостоянии пандемии. Так, основными стимулами для россиян к прохождению вакцинации, помимо страха перед болезнью и желанием беспрепятственно посещать общественные места и путешествовать, является желание защитить близких людей, проявление ответственности перед родственниками и семьей. А ключевым фактором, сдерживающим темпы прироста числа вакцинированных, является боязнь столкнуться с осложнениями после прививки. Наличие полиса страхования от неблагоприятных последствий вакцинации позволит обеспечить дополнительную защиту после иммунизации, снизить финансовую нагрузку в случае проявления негативных симптомов у застрахованного. Уже сейчас подобные страховые программы являются, на наш взгляд, дополнительным фактором увеличения темпов вакцинации", — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.