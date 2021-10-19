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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Спрос за 9 месяцев 2021 г. на онлайн-сервисы ВСК вырос почти в три раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года

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Количество уникальных пользователей, которые хотя бы раз в месяц авторизовались в личном кабинете мобильного приложения "ВСК-Страхование" или на официальном сайте компании, выросло на 185%.

Во многом интерес к онлайн-сервисам повысился в связи с пандемией коронавируса. Сейчас большинство вопросов по страховым случаям клиенты ВСК могут решать при помощи цифровых ресурсов. Ими пользуются более 65% всех клиентов компании.

"Мы стремимся добиваться развития бизнеса и повышения эффективности за счет технологий. Наша непрерывная работа по цифровизации процессов взаимодействия с клиентами, а также внутренних процессов способствовала росту в три раза количества пользователей онлайн-сервисами в первые девять месяцев текущего года. Клиенты ВСК активно выбирают мобильное приложение, потому что это быстро и удобно. На примере каско, процесс урегулирования сократился для наших пользователей с нескольких дней до нескольких минут", — отмечает Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.

В сентябре ВСК запустила ДМС с оплатой франшизы в мобильном приложении "ВСК Страхование". Этот сервис позволяет расширить возможности оказания медицинской помощи и существенно снизить бюджет на ДМС. Для застрахованных новый сервис позволяет получить услуги в лечебных учреждениях повышенной категории с минимальной оплатой.

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Новости

Назад. 19 октября 2021
Спрос за 9 месяцев 2021 г. на онлайн-сервисы ВСК вырос почти в три раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года

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