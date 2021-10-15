Сергей Корниленко прокомментировал ситуацию с трансфером Ломаева

15.10.2021 16:21 Читали 11

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву.

Ранее "Спорт Экспресс" писал, что "Спартак" рассматривает возможность приобретения вратаря "Крыльев Советов".

"Спрос на наших ребят есть. Мы это знаем. Но официально к нам никто не обращался", - сказал Корниленко.