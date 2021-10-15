В Москве открылась фотовыставка "Куйбышев - запасная столица"

15.10.2021 10:13 Читали 6

Ровно 80 лет назад - 15 октября 1941 года - Госкомитет обороны СССР принял решение об учреждении "запасной столицы" в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР города Москвы. Фотовыставка "Куйбышев - запасная столица" создана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и реализуется совместно с департаментом культуры города Москвы.

"В тот тяжелейший момент начала войны было жизненно необходимо сохранить рычаги управления страной, человеческий и промышленный потенциал Советского Союза и, собравшись с силами, дать достойный отпор агрессору, - отметил в своем обращении по случаю 80-летия присвоения Куйбышеву статуса "запасной столицы" СССР губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Это было время, когда весь наш народ предпринимал героические усилия для того, чтобы сдержать натиск сильного, вероломного, безжалостного врага. Так Куйбышев стал "запасной столицей".

В преддверии юбилейной даты в Москве на ул. Школьной рядом со станцией метро "Таганская" открылась одноименная фотовыставка.

32 стенда и более 150 уникальных материалов: проект собрал куйбышевские газеты того времени, архивные документы и фотографии оборонных предприятий, а также личные фотографии, агитационные антифашистские плакаты… Все материалы для выставки предоставил Самарский областной историко-краеведческий музей им. Алабина.

За годы войны в "запасной столице" было выпущено более 35 тыс. самолетов Ил-2, а также 5 тыс. Ил-10 - это 80% штурмовиков, воевавших с фашистами. В цехах местных заводов для фронта изготавливались каждая пятая авиабомба и каждый третий артиллерийский снаряд, было собрано свыше 4 млн подшипников для танков, более 90 тыс. авиационных винтов. Более тысячи танков ежесуточно заправлялись куйбышевским топливом.

Именно в Куйбышеве Дмитрий Шостакович дописал и дал премьеру "Седьмой симфонии", отсюда на весь мир сообщал новости от Советского информбюро Юрий Левитан.

Самара (в прошлом Куйбышев) внесла огромный вклад в Великую Победу. Это и по сей день остается предметом гордости самарцев и жителей области. В 2020 году столице нашего региона указом президента РФ было присвоено звание "Город трудовой доблести".

"Мы гордимся тем, что за огромный вклад в Великую Победу нашему городу-труженику, областной столице было присвоено высокое звание "Город трудовой доблести". Сегодня нет такой семьи, в которой бы не чтили своих героев - тех, кто ушел на фронт или остался ковать Победу здесь, у заводских станков. Сотни тысяч наших земляков, среди которых немало женщин, стариков, детей и подростков, день и ночь работали в цехах, лабораториях, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое оружие, технику и продовольствие, - сказал глава региона Дмитрий Азаров, комментируя присвоение Самаре почетного статуса. - Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического Труда и 11 полных кавалеров ордена Трудовой Славы, более чем 240000 человек награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Мы никогда не забудем их трудовой подвиг. И присвоение Самаре почетного статуса "Город трудовой доблести" будет, безусловно, способствовать сохранению исторической памяти для новых поколений граждан".

Экспозиция завершит работу 7 ноября - в день исторического парада 1941 года, который прошел в Москве, Воронеже и Куйбышеве.

Кроме экспозиции на ул. Школьной, в Москве будут работать аналогичные выставки по следующим адресам: на Гоголевском бульваре (станция метро - "Кропоткинская") - с 18 по 31 октября; в Лианозовском парке (основная территория, Ангарские пруды, этнографическая деревня Бибирево) - с 14 октября по 15 декабря; в Бабушкинском парке (основная территория, сквер по Олонецкому проезду, парк у Джамгаровского пруда, ландшафтный парк Митино) - с 14 октября по 15 декабря.