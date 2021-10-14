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ВСК займется урегулированием по договорам ОСАГО "СберСтрахования"

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В октябре 2021 года Страховой Дом ВСК и "Сбербанк Страхование" заключили договор представительства по ОСАГО во всех субъектах присутствия ВСК. В рамках соглашения компания займется урегулированием страховых случаев по автогражданке "Сбербанк Страхование".

Страховой Дом ВСК будет осуществлять прием документов от потерпевших в ДТП, регистрировать убытки, организовывать независимую экспертизу, а также любые другие действия, необходимые для принятия объективного решения по заявленному страховому событию.

"За 30 лет работы Страховой Дом ВСК накопил уникальный опыт в урегулировании, в т. ч. по такому массовому виду страхования как ОСАГО. Кроме того, компания представлена крупнейшей филиальной сетью среди игроков страхового рынка. "Сбербанк Страхование" входит в крупнейшую финансовую группу страны, поэтому выбор ВСК в качестве партнера является значимым подтверждением нашей надежности и высокого уровня экспертизы в области урегулирования убытков по ОСАГО. Обе стороны рассчитывают на долгосрочное и плодотворное сотрудничество", — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

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Новости

Назад. 14 октября 2021
ВСК займется урегулированием по договорам ОСАГО "СберСтрахования"
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