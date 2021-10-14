ПСБ первым на российском рынке предоставил бизнесу возможность оплаты счетов в WhatsApp

14.10.2021 13:05 Читали 20

ПСБ запустил уникальный для российского рынка сервис для бизнеса, который позволяет выставлять и оплачивать счета в мессенджере WhatsApp.

Чат-бот, созданный банком ПСБ на основе нейронных сетей и машинного обучения, автоматически распознает счет, направленный в мессенджер, и предлагает клиенту заполненное платежное поручение, которое он подтверждает смс-кодом по технологии облачной электронной подписи, Чат-бот также консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка, а при необходимости всегда есть возможность связаться с сотрудником ПСБ для уточнения информации.

"Анализируя предпочтения наших клиентов-предпринимателей, мы пришли к выводу, что они используют мессенджеры для взаимодействия с бизнес-партнерами и часто направляют через эти каналы счета или финансовые документы. Мы решили изменить сам подход к взаимодействию банка с клиентами — не создавать новые мобильные приложения, а, с учетом обеспечения безопасности операций, использовать те инструменты коммуникации, которые уже доказали свою востребованность. В апреле текущего года был запущен чат-банк в Telegram, где в настоящее время количество запросов достигает 3 тысяч в месяц. Теперь и в другом популярном мессенджере — WhatsApp — чат-бот ПСБ может ответить на вопросы, связанные с обслуживанием в банке, показать остаток по счету, запросить выписку, распознать и оплатить счет. ПСБ видит большой потенциал в дистанционных сервисах, которые упрощают рутинные, но необходимые процессы, связанные с ведением бизнеса, поэтому мы продолжим расширять функционал чат-бота и интегрировать в сервис наиболее востребованные банковские услуги, включая кредитование", — сказал Александр Чернощекин, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ.