ВСК — лауреат премии "Права потребителей и качество обслуживания"

13.10.2021 12:15 Читали 36

Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии "Права потребителей и качество обслуживания" в номинации Digital-продукты в категории "Страховые компании. Цифровые решения в страховании". Торжественная церемония награждения XII Ежегодной премии состоялась 8 октября в Стамбуле.