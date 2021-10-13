Премия "Права потребителей и качество обслуживания" — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области повышения качества обслуживания потребителей и защиты прав потребителей. С момента учреждения в 2009 г. она получила широкую поддержку как государства, так и общественных организаций: Роспотребнадзора, Правительства Москвы, Ассоциации компаний розничной торговли, Союза независимых сетей России.
Премия "Права потребителей и качество обслуживания" проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации компаний Интернет-торговли, Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла.