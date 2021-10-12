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Участники челленджа "ВСК GO!" трижды обогнут Землю по экватору

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Стартовавший в сентябре благотворительный челлендж "ВСК GO!" вызвал колоссальный интерес. Участники достигли заявленной цели в 30 000 км всего за несколько недель, поэтому Страховой Дом ВСК увеличил дистанцию в пять раз — до 150 000 км, которые конвертируются в призы для участников и деньги, которые будут направлены в благотворительный фонд "Арифметика добра".

На сегодняшний день преодолено свыше 50 000 километров.

Принять участие в проекте и внести свой вклад в достижение общей цели может каждый. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте vskgo.russiarunning.com и привязать свой спортивный трекер. После каждой тренировки данные будут автоматически попадать в личный зачет участника программы и команды, которую он представляет.

По условиям участники могут заниматься любым видом спорта, связанным с преодолением дистанции. Самый "дорогой" километр принесет плавание: 1 км приравнивается к 10. Каждый километр, пройденный на лыжах, оценивается как два. Ходьба за 1 км добавит в копилку 0,5 км, велоспорт — 0,3 км, бег — 1 км.

Уровень подготовки не имеет значения: в челлендже могут принять участие как новички, так и опытные спортсмены. Для этого предусмотрены отдельные категории — "новичок" и "профи". Ежемесячно будут определяться спортсмены, которые внесли наиболее весомый вклад в достижение общей цели. Самых эффективных участников ждут памятные подарки.

"Мы искренне рады тому ажиотажу, который вызвал наш челлендж. Конечно, ожидали интереса со стороны участников, но не могли представить, что он будет таким высоким. Сегодня нам приходится повышать ставки, чтобы объединить как можно больше людей, заботящихся о своем здоровье, одним общим добрым делом", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Назад. 12 октября 2021
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