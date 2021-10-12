"Эксперт РА" подтвердил рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне ruАA

12.10.2021 15:13 Читали 22

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг финансовой надежности Страхового Дома ВСК на уровне ruАА. Прогноз по рейтингу — стабильный.

Страховой Дом ВСК — крупный универсальный страховщик, один из лидеров страхового рынка РФ по объемным показателям. Страховой портфель компании высоко диверсифицирован по видам, клиентской базе и географии деятельности.

Финансовый результат компании характеризуется высокими показателями рентабельности капитала — 24,9% и инвестиций 6,5% (за первое полугодие 2021 года в годовом выражении).

В числе позитивных факторов также отмечаются высокое отклонение маржи платежеспособности от норматива и значительный запас свободного капитала.

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов компании. Инвестиционный портфель представлен в основном депозитами в банках с высокими кредитными рейтингами, государственными ценными бумагами, высоколиквидными ценными бумагами ведущих эмитентов. Также отмечается, что показатели текущей ликвидности компании находятся на высоком уровне. Активы компании высоко диверсифицированы: на 30.06.2021 доля крупнейшего контрагента в активах 3,1%, трех крупнейших — 8,3%.

Качество перестраховочной защиты оценивается агентством как высокое. За первое полугодие 2021 года более 90% премий, переданных в перестрахование, приходится на компании с условным рейтингом классом ruAA и выше.

ВСК, по оценкам агентства, обладает адекватным качеством управления, в том числе уделяет внимание управлению рисками. В компании сформированы коллегиальные органы, в функции которых входит риск-менеджмент, а также действует обособленное подразделение по риск-менеджменту. Агентство также отмечает достаточно высокий уровень стратегического и финансового планирования компании.

Крупнейшими видами страхования для компании являются страхование автокаско, ОСАГО, страхование от несчастных случаев и болезней, а также ДМС.

"Подтверждение высокой оценки компании — заслуга и профессионализм команды ВСК. Мы не останавливаемся на достигнутом, продолжаем развивать и совершенствовать свои бизнес-процессы, внедрять новые технологии. В апреле 2020 года были утверждены приоритетные стратегические цели компании, одна из них — предоставление лучших предложений и сервисов для клиентов, а также качественное быстрое урегулирование вне зависимости от ситуации. Благодаря ответственному отношению к обеспечению страховой защиты клиентов и интересов инвесторов мы по-прежнему занимаем лидирующие позиции на страховом рынке страны", — прокомментировал результаты рейтинга Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.