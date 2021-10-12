Команда ВСК приняла участие в фестивале триатлона IRONSTAR SOCHI 2021

12.10.2021 12:07 Читали 34

При поддержке Страхового Дома ВСК 8-10 октября состоялся фестиваль по триатлону IRONSTAR SOCHI 2021. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора, а спортсмены были обеспечены страховой защитой от ВСК.

Перед началом соревнований состоялась пресс-конференция, на которой были презентованы планы на 2022 год и новая гонка. В числе спикеров - советник губернатора Краснодарского края Алексей Чернов, директор департамента физической культуры и спорта Администрации города Сочи Анатолий Мирошников, первый вице-президент Федерации триатлона РФ Олеся Заволокина, директор серии соревнований IRONSTAR Андрей Кавун, олимпийский призер и чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин и телепродюсер и один из основателей Comedy Club Таш Саркисян.

Второй год подряд турнир был проведен сразу на четырех дистанциях - олимпийская, железная, полужелезная, спринтерская. В них сразились спортсмены разных возрастов и уровней подготовки. Традиционно в соревнованиях выступила сборная команда Страхового Дома ВСК. Лучший результат в дисциплине SWIMSTAR ONE MILE 226 показала Татьяна Смирнова, исполнительный директор по работе с туристическими фирмами Санкт-Петербургского филиала.

Также в рамках фестиваля IRONSTAR SOCHI 2021 прошли чемпионат России по триатлону на длинной дистанции и финал Кубка России по триатлону на средней дистанции, где определился победитель в общем зачете. В соревнованиях приняли участие профессиональные триатлеты.

Фестиваль в Сочи проходит уже в седьмой раз, а ВСК оказывает поддержку развитию любительского спорта в России и выступает официальным страховщиком этого и других спортивных мероприятий IRONSTAR.

Все участники соревнований могли принять участие в розыгрыше на стенде ВСК, а главные счастливчики стали обладателями мяча и футболки с личным автографом вратаря Игоря Акинфеева.

Около 100 участников соревнований IRONSTAR Лужники-2021 принесли в копилку благотворительного спортивного челленджа "ВСК GO!" свыше 1000 км. Общая цель челленджа - усилиями всех участников преодолеть отметку в 150 тысяч километров, которые будут конвертированы в призы для спортсменов и деньги, направленные в благотворительный фонд "Арифметика добра".

Стать частью всероссийского спортивного движения и присоединиться к команде "ВСК GO!" можно на сайте Vskgo.russiarunning.com или в официальном аккаунте проекта в Инстаграм.

"ВСК уже не первый год поддерживает развитие любительского спорта в России и выступает официальным страховщиком этого и других спортивных мероприятий IRONSTAR. Для нас большая честь и ответственность - быть страховым партнером соревнований IRONSTAR, - отметил Сергей Цикалюк, председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК. - Также хочется поздравить наших ребят с отличным выступлением. Их результат - пример для каждого из нас".