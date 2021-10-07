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"Ростелеком" стал единым поставщиком телекомуслуг Универсиады-2023 Екатеринбурге

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Компания "Ростелеком" определена единым поставщиком информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры Универсиады-2023 в Екатеринбурге. XXXII Всемирные студенческие игры пройдут в столице Урала с 8 по 19 августа. Оператор будет развивать информационные системы и коммуникационные сети для объектов мероприятия согласно требованиям оргкомитета студенческих игр.

"Информационно-телекоммуникационные системы — это важная часть эффективного и безопасного проведения Универсиады. Кроме того, концепция создания информационно-коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры для Универсиады, подготовленная Минцифры РФ и областным правительством, даст мощный стимул развитию экономики Екатеринбурга и Свердловской области. "Перед компанией "Ростелеком" как инфраструктурного партнера государства стоит важнейшая задача — реализовать проект на высоком уровне", — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Черненко.

Одним из наиболее важных сервисов для проведения соревнований станет спортивный хронометраж и ведение счета, организуемый для 27 площадок с различными видами спорта. Сервис предназначен для фиксации и отображения в месте проведения результатов в реальном времени на экранах и табло, отправки сообщений с результатами для генерации телевизионной графики, предоставления информации для комментаторов, распечатки и распространения протоколов, а также ведения учета спортивных результатов.

Для круглосуточного информирования и поддержки участников и гостей универсиады будет создан центр обработки вызовов. Всего будет построено более 150 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к объектам Универсиады.

"Универсиада — знаковое событие не только для Свердловской области, но и для всей страны. В дни проведения студенческих игр на наш регион будет обращено особое внимание всего мира, что накладывает серьезную ответственность. Я уверен, что со стороны "Ростелекома" все обязательства будут исполнены в точном соответствии с задачами проекта. Информационной инфраструктурой будет обеспечено 27 соревновательных площадок, стадион для проведения церемоний открытия и закрытия игр, Международный вещательный центр, Международный пресс-центр и ряд других важных объектов. Отмечу, что компания приобрела большой опыт в сопровождении крупных спортивных мероприятий, когда была генеральным партнером Универсиады в Красноярске и Казани, чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, а также Олимпиады в Сочи в 2014 году. Нет никаких сомнений, что построенная инфраструктура в Свердловской области останется здесь на долгие годы и будет востребована", — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком" Сергей Гусев.

Летом 2019 года Международная федерация студенческого спорта (FISU) объявила о решении провести XXXII Всемирную летнюю Универсиаду 2023 года в Екатеринбурге. Программа включает соревнования по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно более 200 комплектов медалей. В городе ожидают более 200 тыс. болельщиков и около 12 тыс. представителей официальных делегаций из более чем 80 стран.

"В "Ростелекоме" сформирована сильная команда, имеющая опыт проведения Олимпийских игр в Сочи 2014 года, чемпионата мира по футболу 2018 года, Универсиады-2019. Наша команда участвовала и в региональных и федеральных рабочих совещаниях по вопросам подготовки к Универсиаде 2023 года. "Ростелеком" исполнил государственные контракты по аудиту ИКТ-инфраструктуры объектов предыдущей Универсиады, а также по разработке Системного проекта ИКТ-инфраструктуры, на основании, которого спланированы 29 систем и сервисов Универсиады. Ключевым отличием в организации ИКТ-инфраструктуры Универсиады 2023 года от прежних мероприятий станет приоритетное использование оборудования и программного обеспечения отечественного производства. "Ростелеком" постоянно увеличивает уровень импортозамещения в своих проектах. Уверен, что на Универсиаде 2023 года отечественное оборудование достойно себя покажет в деле", — сказал вице-президент по интеграционным решениям и проектам технической инфраструктуры ПАО "Ростелеком" Иван Петров.

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Назад. 07 октября 2021
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