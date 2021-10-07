Цифровые девайсы. Создавать характеры героев актерам театральной студии помогает "цифра"

07.10.2021 16:21 Читали 15

Они приходят в этот класс два раза в неделю уже несколько лет и занимаются с удовольствием, каждый раз открывая что-то новое. Этим мальчишкам и девчонкам посчастливилось жить в Крутых Ключах и учиться в самой крутой самарской школе № 7. Это здесь есть школьный бассейн, на переменах на слабо можно устраивать 100-метровые забеги в школьных коридорах — настолько они большие, литеры классов добрались уже до буквы "Т", а линейка 1 сентября по размаху похожа на настоящую демонстрацию. Шутка ли — 2220 учеников!

На первый взгляд, это обычные мальчишки и девчонки. Но это на первый взгляд. Когда начинается занятие в театральной студии, все меняется. Они действуют в предложенных обстоятельствах и, подчиняясь воображению, создают ситуации, образы, развивают сюжетную линию, ищут детали, чтобы выразить эмоции, передать настроение публике.

Прислушиваться к себе и чувствовать партнера их учит руководитель театральной студии Вячеслав Кульков. А сам у них учится терпимости, смирению, доброму отношению и точности. "Проект получился семейный, — признается Вячеслав, говоря о студии. — В том смысле, что просто его сделать и уйти невозможно. Я с ними все время, даже вне занятий. Мы разные, но все мы — большие друзья. Это трудно объяснить. Наверное, это химия, везение. Ребят в школе много, но они — единственные".

Вячеслав Кульков — ученик знаменитого самарского Петра Монастырского и московского Владимира Кузенкова из театра имени Ермоловой — не ставит целью сделать из ребят великих актеров, хотя преподает им азы актерского мастерства и ставит спектакли, с которыми они выступают на фестивалях. И, кстати, неплохо выступают — даже дипломы получают.

Он видит свою задачу в том, чтобы подготовка к этим показам и сами спектакли делали жизнь наполненной и радостной. Разновозрастная группа ребят 4-5-х классов, где девчонки пока на голову выше мальчишек, готова заниматься часами, чтобы добиться поставленной режиссером цели.

"С ними нельзя работать формально. Они тонко чувствуют и дружат по-настоящему, — считает Вячеслав. — Я никогда никого не отбирал. Они пришли и остались. Некоторые с нами уже четвертый год. Театральные студии в школе сегодня не редкость. Однако в большинстве своем они ограничиваются локальными рамками школы. Студия, выходящая за эти рамки, как правило, добивается большего. Опыт работы в студии Константина Хабенского в Тольятти убедил меня в том, что "потолок" очень далеко. Я там тоже преподавал актерское мастерство, а потом выступил в роли одного из режиссеров его спектакля "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу", который был показан в 2018 году в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Я стараюсь максимально открывать для ребят пространство, приглашая на мастер-классы настоящих профессионалов".

В современные театры "цифра" вошла полноправной хозяйкой, заменив привычные декорации светодиодными табло, мобильными проекционными дисплеями, плазменными панелями, туманными экранами, интерактивным полом и стеклом. Все эти средства режиссеры используют для усиления эффекта от спектакля.

Однако ключевым героем остается актер. Маленькие актеры театральной студии тоже используют цифровые технологии — куда же без них сегодня. Например, когда нужно найти в Сети музыкальное оформление для сценки или ролик, где сняты животные, чтобы "схватить" характер и передать его в этюде. А когда школьный интернет подводит, пользуются мобильным, благо быстрый интернет легко можно раздать друзьям c телефона меньше чем за минуту.

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