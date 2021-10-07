В очном этапе конкурса "Студент года2021" в Самарской области приняли участие 255 студентов

07.10.2021 15:21 Читали 10

4, 5 и 6 октября прошел очный этап юбилейного конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2021". В течении трех дней конкурсанты, прошедшие заочный этап, соревновались за звание лучшего, а также стали участниками тренинговых программ, мастер-классов и лекций от региональных экспертов.

В этом году конкурсу исполнилось 10 лет. Юбилейный конкурс не мог обойтись без нововведений. Так, участники могли подать свое портфолио в дистанционном формате на сайте студентгода63.рф.

Результатом такого решения стало рекордное количество заявок за все время существования конкурса - 1565 заявок из 80 вузов и профессиональных образовательных учреждений.

Главным же нововведением конкурса 2021 года стал выездной очный этап, где на протяжении трех дней 255 студентов проходили конкурсные испытания по 13 номинациям: "Студенческий лидер вуза", "Студенческая творческая личность вуза", "Спортсмен года вуза", "Интеллект года", "Студенческий лидер ссуза", "Спортсмен года ссуза", "Студенческая творческая личность ссуза", "Молодой профессионал года", "Староста года", "Доброволец года", "Студенческое СМИ года", "Добровольческое объединение года", "Патриотическое объединение года". Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона уделяет особое внимание развитию молодежи и молодежной политики в Самарской области.

Значимость нововведения подчеркнул в своем обращении к конкурсантам замминистра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев: "Прямо сейчас вы присутствуете на уникальном событии - первом выездном очном этапе конкурса "Студент года". Я хочу поздравить каждого участника очного этапа: быть здесь - это уже победа. За 10 лет истории существования конкурса мы каждый год модернизировали "Студент года", делали его лучше и интереснее для участников. Все 10 лет к конкурсу приковано особенное внимание, а количество заявок увеличивается с каждым годом. Важно, что во время выездного этапа вы сможете познакомиться с ядром студенческого актива Самарской области по различным направлениям деятельности. В будущем это позволит вам создавать интересные коллаборации и сотворять великие проекты".

На конкурсных испытаниях выездного этапа студентов Самарской области оценивала коллегия жюри из 68 человек - экспертов и профессионалов в таких областях. как творчество, наука, профессиональное образование, добровольчество и лидерство. Многие из членов жюри уже не первый год оценивают участников конкурса.

"В последние пять лет каждую осень я являюсь членом жюри конкурса "Студент года" в творческой номинации. Все студенты абсолютно разные: кто-то из них занимается творчеством на протяжении всей жизни, кто-то, напротив, только начинает свой путь, многие участвуют в студенческой весне, а также профессиональных конкурсах по своим направлениям деятельности. Каждый год приносит новые имена студентов, которые потом не просто становятся победителями, а продолжают свою деятельность на областном и всероссийском уровнях. Поэтому так здорово, что в этом году очный этап приобрел такие обороты и вышел на новый уровень. Уверена, что для студентов подобный формат еще более интересен", - оценила мероприятие Татьяна Чердовских, режиссер театрализованных представлений и праздников.

Своими впечатлениями от очного этапа поделилась студентка Тольяттинского государственного университета, участница номинации "Творческая личность года вуза" Арина Гришина: "Я активно занимаюсь творческой деятельностью на протяжении всего времени обучения в университете. Этой весной я стала участником Всероссийской студенческой весны, а теперь решила испытать свои силы в конкурсе "Студент года". Сейчас для меня конкурс все еще остается тайной, все раскроется завтра, во время выступления на очном этапе. Но для меня главным успехом этого выезда станет даже не победа, а новые знакомства и нетворкинг с главными активистами Самарской области. Хочется узнать как можно больше людей, чтобы в дальнейшем развивать совместные проекты в регионе".

Также на выезде состоялось открытие клуба "Студента года" - сообщества победителей и лауреатов конкурса прошлых лет. В 2020 году победители уже становились наставниками для новых участников. Именно поэтому было принято решение о создании коммьюнити, которое объединило бы в себе лучших студентов Самарской области и создало преемственность между участниками конкурса. Идею создания клуба поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. На очном этапе наставники провели специальные мастер-классы и встречи с участниками, чтобы дать студентом мотивацию к свершениям.

"Наша цель - объединить победителей конкурса для совместной работы в молодежных проектах, а также для популяризации конкурса "Студент года". Клуб станет тем самым местом, где молодые активные ребята смогут стать наставниками для будущих победителей конкурса, а также будут продолжать развиваться в своих направлениях и участвовать в работе над развитием молодежной политики региона. Уже сейчас мы встречаемся с участниками клуба, проводим бизнес-завтраки и приглашаем спикеров для развития собственного мастерства. Мы с нетерпением ждем всех победителей этого года в наших рядах!" - рассказала Диана Мелконян, представитель клуба "Студент года", победительница номинации "Староста года" конкурса "Студент года 2020" Самарской области.

По итогам очного этапа конкурса из участников будут отобраны номинанты, которые поднимутся на сцену во время торжественной церемонии награждения победителей конкурса "Студент года 2021". Из их числа будет выбрано 13 победителей в каждой номинации, которые поборются за победу в главной номинации конкурса - "Гран-при "Студент года 2021". Именно этот студент получит главный приз конкурса из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.