Федеральные СМИ уже не впервые интересуются покойной ныне женщиной, поначалу получившей широкую известность под фамилией своего мужа Дмитрия Пузикова, трагически погибшего от отравления таллием. Это случилось в марте 2012 года. Затем на протяжении почти шести лет Екатерину обвиняли в его смерти - якобы молодая жена из ревности убила мужа, работавшего заместителем управляющего самарским филиалом Россельхозбанка.
НТВ в Самаре снял фильм о Екатерине Сокирской
На минувшей неделе в Самаре работала съемочная группа телеканала НТВ, который взялся за создание фильма о незаурядной судьбе самарчанки Екатерины Сокирской. Сюжет планируется уложить в четыре серии. Для этого журналист Дмитрий Васильев собирает всевозможную информацию, в том числе беседуя с участниками событий и местными сторонними наблюдателями.