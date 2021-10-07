НТВ в Самаре снял фильм о Екатерине Сокирской

07.10.2021 10:46 Читали 9

На минувшей неделе в Самаре работала съемочная группа телеканала НТВ, который взялся за создание фильма о незаурядной судьбе самарчанки Екатерины Сокирской. Сюжет планируется уложить в четыре серии. Для этого журналист Дмитрий Васильев собирает всевозможную информацию, в том числе беседуя с участниками событий и местными сторонними наблюдателями.