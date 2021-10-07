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Родители самарских школьников требуют наложить мораторий на дистанционку

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Родители школьников Самарской области подготовили обращение к губернатору Дмитрию Азарову и мэру Тольятти Николаю Ренцу о введении моратория на дистанционное обучение учащихся в связи с коронавирусными мерами.

Как заявлено в обращении, родители и представители учеников категорически против дистанционного обучения - оно "недопустимо с педагогической, медицинской и правовой точек зрения и представляет угрозу для национальной безопасности страны".

Самарцы апеллируют к тому, что, исходя из прошлого опыта, дистанционное образование наносит физический и психологический вред детям. А электронные системы не имеют лицензии и аккредитации: "материал информационных порталов, (РЭШ, Учи.ру и другие всевозможные образовательные контенты) при применении обучения по основным образовательным программам представляет собой лишь "обучающую информацию"/"обучающий сервис"/ "дополнительный обучающий материал", который не может быть использован учителем при проведении уроков по основным образовательным программам, реализуемым в конкретном учебном заведении, так как информационные порталы и сервисы не имеют права вести образовательную деятельность. Образовательные платформы РЭШ и другие не имеют ни лицензий на право ведения образовательной деятельности, ни аккредитаций для реализации программ начального, основного и среднего общего образования".

К тому же, по мнению родителей школьников, дистант нарушает закон "О персональных данных". 

Самарцы требуют немедленно наложить мораторий на введение дистанционного обучения в регионе, вынести вопрос на всеобщее обсуждение и в течение двух недель организовать встречу представителей родительских объединений и сообществ с губернатором Самарской области, с министром образования и науки Самарской области, министром здравоохранения Самарской области, главой регионального Роспотребнадзора.

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Назад. 07 октября 2021
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